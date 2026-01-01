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Фильмография
Кэролайн Уорд
Caroline Ward
Киноафиша
Персоны
Кэролайн Уорд
Кэролайн Уорд
Caroline Ward
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.3
Астрал. Онлайн
(2020)
4.8
Очень страшное кино. Зло вернулось
(2022)
Фильмография Кэролайн Уорд
4.8
Очень страшное кино. Зло вернулось
Scare Package II: Rad Chad's Revenge
комедия, ужасы
2022, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.3
Астрал. Онлайн
Host
ужасы, мистика
2020, Великобритания
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