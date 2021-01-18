«Астрал. Онлайн»: Рецензия Киноафиши

Коронавирус вынудил многих сидеть дома. С этой проблемой столкнулись и шестеро друзей, которые оказались не готовы тосковать в своих квартирах. В этот раз формой досуга, скрашивающего полный бокал, был выбран спиритический сеанс. Веселье для самых доверчивых и впечатлительных начинает обрастать реальными странностями. Сначала пропадает их проводник, перестающая выходить на связь в Zoom, а затем в каждой из квартир проявляются признаки реального духа. Теперь нужно понять, с кем или с чем друзьям удалось наладить контакт, и аккуратно разорвать связь, пока это неестественное общение не начало угрожать их жизням.

Очень быстро становится понятно, что наглость и глупость притянули с той стороны не давно погибшего родственника или случайную душу, а злого демона, мечтающего размять ноги и поразвлечься. Долго мучить своих случайных жертв он не планирует. Постепенно, проникая в их квартиры, которые объединила онлайн-конференция, сущность приступает к активным действиям. Недавняя рациональность и шуточки перестают выглядеть уместно. Лица преображает ужас от агрессии потустороннего зла и растерянность. Как от такого скрыться и куда бежать, когда мир сражен пандемией?

Астрал. Онлайн

Думаю, не стоит упоминать, что «Астрал. Онлайн» не имеет ничего общего с популярной хоррор франшизой. Правда, в этот раз подобное не обернется проблемой, скорее, даже наоборот, позволит многим не пройти мимо. Основой картины стал прием screenlife, показывающий весь сюжет через экраны, давно поглотившие реальные жизни. На этот раз форму упростили до максимума, ограничив наши наблюдения ноутбуком и одной программой для онлайн-конференций. Происходящее выглядит максимально реалистично, ну если оставить за скобками потустороннее зло.

Ограниченность пространства, сведенного даже не до городской квартиры, а до угла обзора камеры, предлагает подключать фантазию. Поначалу мы видим немного: изредка двигающийся стул, взрывающиеся предметы или падающую посуду, что оставляет пространство для интерпретаций и надежд на глупый розыгрыш. Но постепенно становится понятно, что в трясущихся от страха руках камера смартфона вряд ли способна врать. Аутентичность создает техническое исполнение. Создатели не вылизали картинку, а как будто сняли все на реальные ноутбуки и смартфоны, наполнив происходящее подгрузками и артефактами. На атмосферу работает и плохое качество изображения, особенно в темноте, заставляя полагаться лишь на слова. Там, где героиня видит что-то странное, мы вместе с остальными участниками конференции лишь вглядываемся в цифровой шум.

Астрал. Онлайн

Эти шероховатости исполнения действительно пугают и как будто начинают теснее переплетаться с реальностью. Изредка нам напоминают, что этот хоррор разворачивается в день сегодняшний, все еще скованный эпидемией. На улицу не выйти без маски, а за помощью просто некуда идти. Перед нами падает последнее место защищенности — квартира, где многие провели большую часть 2020 года. В подобных условиях времени на размышления или догадки просто не остается и действия подчиняются простым инстинктам: бежать, кричать и даже прятаться под одеялом.

«Астрал. Онлайн» — тот фильм, после просмотра которого хочется лишний раз оставить включенным свет и не засыпать в полностью темной квартире. Местная будничность и простота исполнения создают ощущение сопричастности, превращая нас в наблюдателя и заставляя лишний раз оглядываться или реагировать на каждый шорох уже в собственной квартире. Хотя многое упирается в очень скромный хронометраж, не превышающий и 60 минут. С другой стороны, именно он позволяет насытить действие событиями, постоянно перемещающимися между жертвами, и не заставляет скучать. Фильм понравится любителям жутких историй, которые хотят испугаться, не размышляя о причинах и следствиях очередной потусторонней проблемы.