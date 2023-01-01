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Человек из Подольска Человек из Подольска
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Человек из Подольска 2020 / Россия
7.0 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Награды и номинации фильма Человек из Подольска

Вся информация о фильме
Кинотавр 2020 Кинотавр 2020
Приз им. М. Таривердиева «За лучшую музыку к фильму»
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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