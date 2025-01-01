Хотите знать, как жили настоящие ОПГ в конце 80-х? Забудьте про «Слово пацана» — смотрите «Меня зовут Арлекино»

Пеннивайз возвращается — и 2 минуты ужаса уже хватают за горло: «Оно: Добро пожаловать в Дерри» покажет, с чего начался кошмар (видео)

Такой Хюррем вы еще не видели: ИИ превратил героев «Великолепного века» в современных блогеров (фото)

«К черту все»: «Фантастическая четверка» чуть не похоронила карьеру Джессики Альбы

Дракониха в депрессии, у Дракосликов новый батя: о чем будет спин-офф «Шрэка» про Осла (без отсылок к «Игре престолов» обойтись не получится)

Показали во весь экран: в «Темном рыцаре: Возрождение легенды» все же был Джокер — клоун спрятался в самой слезливой сцене

Глянуть серию и уснуть? Не надейтесь! Эти 3 свежих детектива с оценкой 100/100 нужно смотреть залпом — и плевать, что завтра на работу

«Видит Бог, это не я»: Шмидт из «Бригады» был бандитом и в реальной жизни был — легко мог стать русским Хайзенбергом

Раст и Коул курят в сторонке: свежую дораму о маньяке-психопате уже сравнивают с «Настоящим детективом» — и оценки новинки куда выше

102 минуты этого триллера оценили на 100% свежести: не пропустите «Одно целое» в российском прокате — уже назвали новой «Субстанцией»