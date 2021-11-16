Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Аийша Харт
Аийша Харт
Aiysha Hart
О персоне
Фильмография
Новости
Аийша Харт
Aiysha Hart
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
8 августа 1990
Возраст
31 год
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Биография Аийши Харт
Родилась 8 августа 1990 года. Лондон, Анлия, Великобритания.
Развернуть
Фильмография Аийши Харт
Откуда ты родом?
драма
2020, Великобритания / США
5.0
В плену надежды
драма, мелодрама
2019, Великобритания
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Энтони Маки, Аийша Харт и Бен Кингсли возглавили каст исторического экшен-фильма «Воин пустыни»
Действие развернется в VII веке в Аравии.
Написать
16 ноября 2021 11:35
Все новости
Related video
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Вот какая советская актриса разделась для американского Playboy: фото
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»