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Столкновение, 2021

2021 / Великобритания
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Столкновение»

«Столкновение» является новым научно-фантастическим проектом стримингового гиганта Amazon Prime. Работы подобного масштаба — не самые частые гости на сайте. Как правило, Amazon производит более скромные картины, которые можно спокойно смотреть дома, за монитором.

В любом случае, «Столкновение» — прекрасный вариант для всех, кто хочет насладиться насыщенным приключенческим фильмом, не выходя из собственного дома.

Режиссером «Столкновения» стал британец Майкл Пирс, триумфально прорвавшийся в Голливуд в 2018-м году, после выхода триллера «Зверь». Эта картина была очень тепло встречена как критиками, так и зрителями. Кроме того, «Зверь» получил несколько престижных наград. Пирс также работал над такими фильмами, как «Ритуал» и «Идти вместе с Джонсами»

Одну из главных ролей в «Столкновении» исполнил британский актер Риз Ахмед, недавний номинант на премию «Оскар» за свою выдающуюся игру в драме «Звук металла». Многие также помнят Ахмеда по картинам «Стрингер», «Веном», «Черное золото».

Главную женскую роль в фильме исполнила оскаровская лауреатка Октавия Спенсер, которая заслужила широкую любовь и признание после выхода фильма «Прислуга». Кроме того, некоторые российские кинолюбители могли видеть актрису в таких лентах, как «Ведьмы», «Скрытые фигуры», «Одаренная».

Мировая премьера фильма «Столкновение» состоялась в рамках кинофестиваля, проходящего в городе Теллуриде в конце прошлого года. Впоследствии «Столкновение» также было показано на смотре в «Торонто». Ожидается также, что картина выйдет в прокат, но в ограниченном тираже. Очевидно, показы пройдут на территории Соединенных Штатов.

Известно, что основные съемки ленты прошли в октябре прошлого года, на американской территории. Для некоторых локаций были использованы студийные съемки. По всей видимости, мировая пандемия особо не повлияла на производство ленты, так как вышла она без каких-либо задержек.

Одну из главных ролей в фильме исполнила голливудская актриса Янина Галанквар, которая знакома зрителям преимущественно ролями в телевизионных сериалах. Так, многие могли видеть ее в многосерийной драме «Утреннее шоу», в фильме «Космические войска» или комедии «Ты — воплощение порока».

В основу сюжета фильма заложена довольно популярная в современном кино тема инопланетной угрозы. При создании «Столкновения» были использованы передовые спецэффекты, которые сейчас активно применяются в картинах с гигантскими бюджетами. По всей видимости, действие нас ожидает захватывающее.

Отец вместе с сыновьями отправляется в путешествие, чтобы отыскать безопасное место после нападения инопланетян.

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 10 декабря 2021
Премьера в мире 3 сентября 2021
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Режиссер
Майкл Пирс
Майкл Пирс
В ролях
Октавия Спенсер
Октавия Спенсер
Риз Ахмед
Риз Ахмед
Рори Кокрейн
Рори Кокрейн
Янина Гаванкар
Янина Гаванкар
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Столкновение 3 постера
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Метеорит, упавший в лесную чащу из космоса, порождает страшную цепную реакцию. В обычных земных насекомых проникают инопланетные микроорганизмы, которые полностью подчиняют себе тела «хозяев». Позже черед доходит и до людей. Зараженных можно определить по глазам: они краснеют и слезятся. Морпех Малик (Риз Ахмед) узнает об эпидемии из секретных документов и отправляется в дом бывшей жены, чтобы вывезти в безопасное место двух маленьких сыновей, Джея (Люсиан-Ривер Чаухан) и Бобби…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Риз Ахмед пытается спасти своих сыновей от сверхъестественной угрозы в трейлере фильма «Столкновение» В картине Amazon также отметилась Октавия Спенсер.
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22 ноября 2021 13:57
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