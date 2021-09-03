Столкновение, 2021

5 причин посмотреть фильм «Столкновение»
«Столкновение» является новым научно-фантастическим проектом стримингового гиганта Amazon Prime. Работы подобного масштаба — не самые частые гости на сайте. Как правило, Amazon производит более скромные картины, которые можно спокойно смотреть дома, за монитором.
В любом случае, «Столкновение» — прекрасный вариант для всех, кто хочет насладиться насыщенным приключенческим фильмом, не выходя из собственного дома.
Режиссером «Столкновения» стал британец Майкл Пирс, триумфально прорвавшийся в Голливуд в 2018-м году, после выхода триллера «Зверь». Эта картина была очень тепло встречена как критиками, так и зрителями. Кроме того, «Зверь» получил несколько престижных наград. Пирс также работал над такими фильмами, как «Ритуал» и «Идти вместе с Джонсами»
Одну из главных ролей в «Столкновении» исполнил британский актер Риз Ахмед, недавний номинант на премию «Оскар» за свою выдающуюся игру в драме «Звук металла». Многие также помнят Ахмеда по картинам «Стрингер», «Веном», «Черное золото».
Главную женскую роль в фильме исполнила оскаровская лауреатка Октавия Спенсер, которая заслужила широкую любовь и признание после выхода фильма «Прислуга». Кроме того, некоторые российские кинолюбители могли видеть актрису в таких лентах, как «Ведьмы», «Скрытые фигуры», «Одаренная».
Мировая премьера фильма «Столкновение» состоялась в рамках кинофестиваля, проходящего в городе Теллуриде в конце прошлого года. Впоследствии «Столкновение» также было показано на смотре в «Торонто». Ожидается также, что картина выйдет в прокат, но в ограниченном тираже. Очевидно, показы пройдут на территории Соединенных Штатов.
Известно, что основные съемки ленты прошли в октябре прошлого года, на американской территории. Для некоторых локаций были использованы студийные съемки. По всей видимости, мировая пандемия особо не повлияла на производство ленты, так как вышла она без каких-либо задержек.
Одну из главных ролей в фильме исполнила голливудская актриса Янина Галанквар, которая знакома зрителям преимущественно ролями в телевизионных сериалах. Так, многие могли видеть ее в многосерийной драме «Утреннее шоу», в фильме «Космические войска» или комедии «Ты — воплощение порока».
В основу сюжета фильма заложена довольно популярная в современном кино тема инопланетной угрозы. При создании «Столкновения» были использованы передовые спецэффекты, которые сейчас активно применяются в картинах с гигантскими бюджетами. По всей видимости, действие нас ожидает захватывающее.
Отец вместе с сыновьями отправляется в путешествие, чтобы отыскать безопасное место после нападения инопланетян.