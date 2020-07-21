Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Брэндон Оре
Брэндон Оре
Brandon Auret
О персоне
Фильмография
Новости
Брэндон Оре
Brandon Auret
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
27 декабря 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Брэндон Оре
Родился 27 декабря 1972 года. Йоханнесбург, Южная Африка.
Развернуть
Фильмография Брэндон Оре
Последние дни американской преступности
боевик, триллер, криминал
2020, США
3.0
Львица
боевик
2020, Великобритания / ЮАР
3.0
Нападение шестиглавой акулы
боевик, приключения, комедия
2018, США
2.0
Апокалипсис. Дорога сквозь тьму
боевик, драма, фантастика
2017, ЮАР
4.0
Дрожь земли 5: Кровное родство
боевик, приключения, комедия
2015, ЮАР / США
5.0
Робот по имени Чаппи
боевик, триллер
2015, США / Мексика
8.0
Район 37
боевик, фантастика, триллер
2014, Великобритания / ЮАР
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Меган Фокс против львов и бандитов в трейлере боевика «Изгои»
Премьера состоится в конце лета.
Написать
21 июля 2020 15:36
Все новости
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики