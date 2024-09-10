Отзывы о фильме
Бетти, дочь миллионера, хочет выйти замуж за бедного Жана против воли отца. Она убегает во Францию, где живет в роскоши на деньги от отцовского предприятия — производства шампанского. Чтобы проучить непослушную дочь, миллионер сообщает ей о своем банкротстве. Теперь Бетти придется самой искать средства к существованию. Девушка устраивается на работу в ночной клуб…
|20 августа 1928
|Великобритания
|19 августа 1928
|Германия
|19 августа 1928
|Испания
|18
|19 августа 1928
|Финляндия
|K-12
|2 апреля 2025
|Франция