Постер фильма Шампанское
5.7 Рейтинг IMDb: 5.4
Шампанское

Шампанское

Champagne 18+
О фильме

Бетти, дочь миллионера, хочет выйти замуж за бедного Жана против воли отца. Она убегает во Францию, где живет в роскоши на деньги от отцовского предприятия — производства шампанского. Чтобы проучить непослушную дочь, миллионер сообщает ей о своем банкротстве. Теперь Бетти придется самой искать средства к существованию. Девушка устраивается на работу в ночной клуб…

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1928
Премьера онлайн 10 сентября 2024
Премьера в мире 19 августа 1928
Дата выхода
20 августа 1928 Великобритания
19 августа 1928 Германия
19 августа 1928 Испания 18
19 августа 1928 Финляндия K-12
2 апреля 2025 Франция
Сборы в мире $150
Производство British International Pictures (BIP)
Другие названия
Champagne, À l'américaine, Champán, Pezsgő, Şampanie, Szampan, Tabarin di lusso, Шампанско, Шампанское, Шампанське, 香槟
Режиссер
Альфред Хичкок
Альфред Хичкок
В ролях
Бетти Бальфур
Жан Браден
Фердинанд фон Альтен
Гордон Харкер
Все актеры и съемочная группа
5.4 IMDb
Цитаты
The Manager Что привело тебя сюда?
Betty [улыбается] Улыбочка!
The Manager Нас здесь интересуют только ноги.
Betty Похоже, я не в ту дверь вошла — но мне всё равно, если вы можете меня взять на работу.
