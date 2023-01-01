Юнона и Павлин, 1929

Двадцатые годы XX века. Ирландия. Дублин. Трущобы Дублина — это мир, где правит бал безработица и нищета; в одном из ветхих домов проживает семейство Бойл, хозяйка которого — Юнона — единственная, кто имеет работу. Уже не первый год она пробует поставить на путь истинный двух взрослых мужчин — своего мужа пьяницу и тунеядца Капитана Джека Бойла, прозванного так за ношение старой капитанской фуражки, а также сына Джонни, потерявшего руку в ирландской Войне за Независимость. Дочь хозяйки — Мэри — пробует найти себе мужа, посещая танцзал, и не уверена, что ее ждет удача. В общем, картина жизни не из лучших. Неожиданно приходит известие: скончался их двоюродный брат, и доля наследства в размере двух тысяч фунтов по праву принадлежит Джеку Бойлу. С этой минуты начинается нездоровый ажиотаж нищего семейства вокруг еще не полученных денег...