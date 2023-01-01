Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Поехавшая" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Юнона и Павлин Юнона и Павлин
Киноафиша Фильмы Юнона и Павлин
Juno and the Paycock

Юнона и Павлин, 1929

1929 / Великобритания
4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Двадцатые годы XX века. Ирландия. Дублин. Трущобы Дублина — это мир, где правит бал безработица и нищета; в одном из ветхих домов проживает семейство Бойл, хозяйка которого — Юнона — единственная, кто имеет работу. Уже не первый год она пробует поставить на путь истинный двух взрослых мужчин — своего мужа пьяницу и тунеядца Капитана Джека Бойла, прозванного так за ношение старой капитанской фуражки, а также сына Джонни, потерявшего руку в ирландской Войне за Независимость. Дочь хозяйки — Мэри — пробует найти себе мужа, посещая танцзал, и не уверена, что ее ждет удача. В общем, картина жизни не из лучших. Неожиданно приходит известие: скончался их двоюродный брат, и доля наследства в размере двух тысяч фунтов по праву принадлежит Джеку Бойлу. С этой минуты начинается нездоровый ажиотаж нищего семейства вокруг еще не полученных денег...

4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1929
Возраст 12+
Режиссер
Альфред Хичкок
Альфред Хичкок
В ролях
Сара Оллгуд
Эдвард Чэпман
Бэрри Фицджералд
Маире О’Нилл
Сидни Морган
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Юнона и Павлин 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Юнона и Павлин смотреть онлайн

Юнона и Павлин
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Приложение киноафиши