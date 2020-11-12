Emily Hill Любовь — это очень сложное дело, мистер Гордон... Вы бы удивились. Она усложняет и делает всё опасным... Знаете, я не думаю, что любовь делает людей смелыми, как пишут в книгах... Я думаю, она делает их робкими. Я думаю, что она пугает их, когда они счастливы, и делает их ещё грустнее, когда они печальны... Видите, всё удваивается... болезнь, смерть, будущее.