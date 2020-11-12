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Постер фильма Богатые и странные
5.8
Киноафиша Фильмы Богатые и странные
5.8

Богатые и странные

, 1931
Rich and Strange
Великобритания / драма, триллер / 18+
Постер фильма Богатые и странные
5.8

О фильме

Банда грабителей собирается ограбить дом по наводке, но они не знают, что полицейский детектив уже сидит у них на хвосте.

В ролях

Генри Кендалл
Fred Hill
Джоан Бэрри
Emily Hill
Перси Мармот
Commander Gordon
Бетти Аманн
The Princess
Элси Рэндольф
Miss Emory
Arty Ash
Ship Steward
Обри Декстер
Colonel
Ханна Джонс
Mrs. Porter
Билл Шайн
Man Eating on London Underground
Режиссер Альфред Хичкок
Сценарист Dale Collins, Альфред Хичкок, Алма Ревиль, Вэл Валентайн
Композитор Адолф Халлис
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 1931
Премьера в мире 10 декабря 1931
Дата выхода
13 июня 1932 Великобритания
10 декабря 1931 Финляндия K-12
2 апреля 2025 Франция
10 декабря 1931 Швеция 11

Где посмотреть фильм

ИВИ, Wink
Производство British International Pictures (BIP)
Другие названия
Rich and Strange, Lo mejor es lo malo conocido, Ricos e Estranhos, Ricos y extraños, À l'est de Shanghaï, Bogaci i dziwni, Bogat şi ciudat, Bogata in tuja, Dara va Gharibeh, East of Shanghai, Endlich sind wir reich, Gazdag és különös, Mejor es lo malo conocido..., Öster om Shanghai, Peripeteies neoplouton, Ricco e bizzarro, Ricco e strano, Rig og mærkværdig, Rikkauden huuma, Περιπέτειες νεοπλούτων, Багаті та дивні, Богати и странни, Богатые и странные, おかしな成金夫婦, リッチ・アンド・ストレンジ

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

Emily Hill Любовь — это очень сложное дело, мистер Гордон... Вы бы удивились. Она усложняет и делает всё опасным... Знаете, я не думаю, что любовь делает людей смелыми, как пишут в книгах... Я думаю, она делает их робкими. Я думаю, что она пугает их, когда они счастливы, и делает их ещё грустнее, когда они печальны... Видите, всё удваивается... болезнь, смерть, будущее.

Отзывы о фильме

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Богатые и странные

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