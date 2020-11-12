5.8Rich and Strange
Богатые и странные, 1931
Великобритания / драма, триллер / 18+
О фильме
Банда грабителей собирается ограбить дом по наводке, но они не знают, что полицейский детектив уже сидит у них на хвосте.
В ролях
Arty Ash
Ship Steward
Ханна Джонс
Mrs. Porter
Билл Шайн
Man Eating on London Underground
Режиссер Альфред Хичкок
Сценарист Dale Collins, Альфред Хичкок, Алма Ревиль, Вэл Валентайн
Композитор Адолф Халлис
Детали фильма
Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 1931
Премьера в мире 10 декабря 1931
Дата выхода
|13 июня 1932
|Великобритания
|10 декабря 1931
|Финляндия
|K-12
|2 апреля 2025
|Франция
|10 декабря 1931
|Швеция
|11
Где посмотреть фильмИВИ, Wink
Производство British International Pictures (BIP)
Другие названия
Rich and Strange, Lo mejor es lo malo conocido, Ricos e Estranhos, Ricos y extraños, À l'est de Shanghaï, Bogaci i dziwni, Bogat şi ciudat, Bogata in tuja, Dara va Gharibeh, East of Shanghai, Endlich sind wir reich, Gazdag és különös, Mejor es lo malo conocido..., Öster om Shanghai, Peripeteies neoplouton, Ricco e bizzarro, Ricco e strano, Rig og mærkværdig, Rikkauden huuma, Περιπέτειες νεοπλούτων, Багаті та дивні, Богати и странни, Богатые и странные, おかしな成金夫婦, リッチ・アンド・ストレンジ
Обновлено 12 ноября 2020
Цитаты
Emily Hill Любовь — это очень сложное дело, мистер Гордон... Вы бы удивились. Она усложняет и делает всё опасным... Знаете, я не думаю, что любовь делает людей смелыми, как пишут в книгах... Я думаю, она делает их робкими. Я думаю, что она пугает их, когда они счастливы, и делает их ещё грустнее, когда они печальны... Видите, всё удваивается... болезнь, смерть, будущее.
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