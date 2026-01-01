Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рейс 298» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Номер семнадцать
6.1
Киноафиша Фильмы Номер семнадцать
6.1

Номер семнадцать

, 1932
Number Seventeen
Великобритания / криминал, триллер / 18+
Постер фильма Номер семнадцать
6.1

О фильме

Банда грабителей собирается ограбить дом по наводке, но они не знают, что полицейский детектив уже сидит у них на хвосте.

В ролях

Леон М. Лион
Ben
Энн Грэй
Nora Brant
Джон Стюарт
Джон Стюарт
Barton
Дональд Кэлтроп
Brant
Барри Джонс
Henry Doyle
Энн Кассон
Rose Ackroyd
Генри Кейн
Mr. Ackroyd
Гэрри Марш
Sheldrake
Pearl Hay
Minor Role
Херберт Лэнгли
The Guard on Train
Режиссер Альфред Хичкок
Сценарист Джозеф Джефферсон Фаржеон, Алма Ревиль, Альфред Хичкок, Родни Экланд
Композитор Адолф Халлис
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 3 минуты
Год выпуска 1932
Премьера в мире 18 июля 1932
Дата выхода
7 ноября 1932 Великобритания
18 июля 1932 Финляндия K-16
2 апреля 2025 Франция
18 июля 1932 Швеция 15

Где посмотреть фильм

ИВИ
Производство British International Pictures (BIP)
Другие названия
Number Seventeen, No 17, Number 17, Numéro 17, Número 17, 17beonji, A tizenhetes számú ház, Broj sedamnaest, Midnatsbanden, Mispar 17, No. 17., Numărul 17, Numer siedemnaście, Número Dezassete, Numero diciassette, Número diecisiete, Nummer 17, Nummer siebzehn, O Mistério do Número 17, Talo numero 17, Talo numero seitsemäntoista, Номер 17, Номер семнадцать, Номер сімнадцять, 17 Nömrə

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 12 голосов
5.6 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Номер семнадцать - смотреть в онлайн-кинотеатре

Номер семнадцать

Похожие фильмы онлайн

Молодой и невинный
 
Богатые и странные
 
Ребекка
 
Онлайн кинотеатр

Фильмы похожие на Номер семнадцать

Секретный агент
Секретный агент мелодрама, триллер, криминал
1936, Великобритания
6.0
Шантаж
Шантаж криминал, триллер
1929, Великобритания
6.0
Молодой и невинный
Молодой и невинный триллер, мистика, криминал
1937, Великобритания
6.0
Богатые и странные
Богатые и странные драма, триллер
1931, Великобритания
5.0
Венские вальсы
Венские вальсы мелодрама, биография
1934, Великобритания
5.0
Грязная игра
Грязная игра драма
1931, Великобритания
5.0
Убийство
Убийство криминал, детектив, триллер
1930, Великобритания
6.0
Шампанское
Шампанское комедия
1928, Великобритания
5.0
Жена фермера
Жена фермера драма, мелодрама, комедия
1928, Великобритания
5.0
Ринг
Ринг спорт, мелодрама
1927, Великобритания
6.0
Семейный заговор
Семейный заговор триллер
1976, США
6.0
Саботаж
Саботаж триллер
1936, Великобритания
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Можно ли заряжать несколько приборов от одной переноски? Спорам конец: вот какую технику строго противопоказано
Котлеты больше не готовлю — узнала у шеф-повара, какую вкуснятину можно соорудить из фарша всего за 30 минут
«Вместо борьбы и стресса – спокойный пес»: узнали у экспертов из «Чия и Компания», как убедить питомцев не бояться груминга
«Путаница полная с этим»: «12 стульев» Андреасяна зря «хоронят» до премьеры – Шахназаров объяснил, почему фильму можно дать шанс
Кадр есть, а одной детали не хватает: вспомните, что пропало в 8 фильмах Рязанова (тест)
Плохого шпиона в гестапо... руки выдают: фломастер, письмо османам и другие ляпы «Семнадцати мгновений»
Apple смогли получить 100% на RT: «Укрытие» к третьему сезону превратили в триллер — два сезона были апперетивом перед шедевром
Ему хватило 5 секунд: как Шарапов из «Места встречи..» понял, что Аня на лавочке — самозванка
«Шерлок», без сомнений, крутой, но лишь этот детектив зовут величайшим в истории: 60 000 зрителей не зря ставят 8,6 баллов
«У нас не безопасность, у нас тест»: продолжите 8 цитат из культового сериала «Бригада»
3 новых сериала Netflix уже стали хитами в 2026-м: 24+ млн зрителей не могут ошибаться – вы тоже залипнете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше