Прежде чем стать классиком психологических триллеров и культовой фигурой мирового кино, начинающий режиссер Альфред Хичкок успел попробовать себя в самых неожиданных жанрах. В 28 лет он поставил боксерскую мелодраму о любовном треугольнике «Ринг». Она стала четвертой полнометражной лентой Хичкока, который оттачивал свою выразительную режиссуру в технике немого кино. Красавица Мейбл работает на ярмарке: она продает билеты на поединки боксеров-любителей. Все желающие могут выйти на ринг против ее жениха Джека Сандера, который одерживает победу за победой. Скучающая Мейбл замечает в толпе хорошо одетого молодого мужчину, который проявляет к ней взаимный интерес. Чтобы произвести впечатление на девушку, он вступает в бой против ее жениха. Происходит немыслимое – несокрушимый Джек сокрушен! Оказывается, с ним бился профессиональный спортсмен, чемпион мира Боб Корби. Но несмотря на поражение, Джек проявил себя отличным бойцом. Ему предлагают стать спарринг-партнером Боба, который не оставляет попыток отвоевать у него возлюбленную.