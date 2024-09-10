Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Ринг
Постер фильма Ринг
Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 6.1
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Ринг

Ринг

The Ring 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Прежде чем стать классиком психологических триллеров и культовой фигурой мирового кино, начинающий режиссер Альфред Хичкок успел попробовать себя в самых неожиданных жанрах. В 28 лет он поставил боксерскую мелодраму о любовном треугольнике «Ринг». Она стала четвертой полнометражной лентой Хичкока, который оттачивал свою выразительную режиссуру в технике немого кино. Красавица Мейбл работает на ярмарке: она продает билеты на поединки боксеров-любителей. Все желающие могут выйти на ринг против ее жениха Джека Сандера, который одерживает победу за победой. Скучающая Мейбл замечает в толпе хорошо одетого молодого мужчину, который проявляет к ней взаимный интерес. Чтобы произвести впечатление на девушку, он вступает в бой против ее жениха. Происходит немыслимое – несокрушимый Джек сокрушен! Оказывается, с ним бился профессиональный спортсмен, чемпион мира Боб Корби. Но несмотря на поражение, Джек проявил себя отличным бойцом. Ему предлагают стать спарринг-партнером Боба, который не оставляет попыток отвоевать у него возлюбленную. 

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1927
Премьера онлайн 10 сентября 2024
Премьера в мире 1 октября 1927
Дата выхода
1 октября 1927 Великобритания
24 января 1928 Дания
21 июля 1930 Испания
12 ноября 1928 Финляндия
3 мая 1929 Франция
27 августа 1928 Швеция
Производство British International Pictures (BIP)
Другие названия
The Ring, El ring, Kehä, Le masque de cuir, Ringen, Ринг, Az utolsó round, Cirkusboxaren, Cuadrilátero, Der Weltmeister, Eines starken Mannes Liebe, El cuadrilátero, L'arène, La piste, Le ring, Na ringu, O Ring, O Ringue, Ratkaisu nyrkkeilykehässä, Ringue de Boxe, Ringul, Svetový sampion, Vinci per me!, Рингът, リング（1927）, 拳击场
Режиссер
Альфред Хичкок
Альфред Хичкок
В ролях
Альфред Хичкок
Альфред Хичкок
Иэн Хантер
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Ринг
Венские вальсы 5.8
Венские вальсы (1934)
Жена фермера 5.9
Жена фермера (1928)
Музейные часы 6.9
Музейные часы (2012)
Номер семнадцать 6.1
Номер семнадцать (1932)
Богатые и странные 5.8
Богатые и странные (1931)
Грязная игра 5.8
Грязная игра (1931)
Убийство 6.3
Убийство (1930)
Шантаж 6.9
Шантаж (1929)
Шампанское 5.7
Шампанское (1928)
Жилец 7.3
Жилец (1927)
Ребекка 8.2
Ребекка (1940)
Секретный агент 6.5
Секретный агент (1936)
Фильм находится в подборках
Фильмы про спорт Фильмы про спорт
Фильмы про бокс Фильмы про бокс

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»
Зрители плевались, но пришлось привыкнуть: почему сменили Абдуллу в «Клюквенном щербете»
Переходит на Потемкина и возвращается в «Первый отдел»: в 2025 году с Колесниковым выйдет сразу пять проектов
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше