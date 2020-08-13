«Форпост»: Рецензия Киноафиши

В середине 2000-х американцы устанавливают в труднодоступных районах северного Афганистана цепь форпостов. Задача военных — сдержать боевиков Талибана и установить контакт с местным населением. Одно из укреплений — форпост Китинг — находится в особо уязвимой позиции и изначально считается гиблым местом. Он со всех сторон окружен горами, которые местные знают как свои пять пальцев. Очередной американский взвод, прибывающий на базу, изучает обстановку. Их ждут ежедневные обстрелы, общение с сельскими старейшинами и постоянная смена руководства: командиры погибают один за другим. И без того депрессивную атмосферу усугубляет афганский переводчик, который регулярно прибегает к солдатам с криками «Талибы идут!». Естественно, в какой-то момент его перестают слушать. А зря.

Картина основана на реальных событиях. Описанный в ней бой произошел 3 октября 2009 года возле села Камдеш. Американцы понесли в нем самые большие потери за всю афганскую кампанию. Проведенное позже расследование выявило целый ряд военных просчетов: базу невозможно было защитить, ее солдаты с самого начала подвергались смертельной опасности. Через три года журналист Джейк Тэппер выпустил ставшую бестселлером документальную книгу «Форпост. Нерассказанная история американской доблести». Именно с ней и работали сценаристы.

Форпост

У фильма любопытная структура. Его первая часть разбита на главы, названные в честь сменяющих друг друга командиров. Самого первого из них не без блеска играет Орландо Блум. Его персонаж — архетипический армейский батя, «слуга царю, отец солдатам». С другими офицерами базе будет везти уже меньше, и каждый следующий командир будет допускать все новые и новые ошибки. Вторая часть — это непосредственно бой. Он начнется внезапно не только для центральных персонажей, но и для зрителей, и ничего красивого или возвышенно-героического в нем не окажется. Подвиг, за который все участвовавшие в бою потом получат награды, родится из мата, суеты, пыли и крови.

Депрессивная безнадежность, которой пропитан «Форпост», хорошо знакома по другим афганским фильмам. Страна производства тут значения не имеет, можно вспомнить и «9 роту» Федора Бондарчука, и недавнее «Братство» Павла Лунгина. Ленты про Ирак, например, уже немного другие, в них нет этого ощущения бесполезности любых военных усилий и всепоглощающей враждебности окружающего пространства, где против чужаков в форме оказываются не только местные, но и сама природа. Один из героев прямо констатирует: мол, у англичан не получилось, у русских не получилось, и у американцев тоже ничего не получится.

Форпост

Как и в других картинах, спасает персонажей армейское братство. Подробное описание бытовых условий (включая то, куда девают разного рода отходы) занимает значительную часть двухчасового хронометража. В диалогах любовно сохранены все пошлые шутки, сексуальные фантазии и оскорбительные намеки, на которые, впрочем, никто не обижается. Постановщик Род Лури знает, о чем рассказывает: прежде чем стать режиссером, он окончил военную академию и служил в американской армии артиллерийским офицером.

Необходимость воспроизвести реальные события накладывает на создателей «Форпоста» определенные обязательства и ограничения. Героев здесь очень много, но при этом каждого называют по имени и каждому дают произнести хотя бы пару реплик. Понадобится время, чтобы выделить из нескольких десятков лиц сержанта Ромешу (Скотт Иствуд) и специалиста Картера (Калеб Лэндри Джонс) — персонажей, которых с большой долей условности можно назвать в этой истории главными. Про лица, кстати, стоит сказать отдельно. Помимо Иствуда-младшего, в фильме заняты и другие дети великих отцов: Майло Гибсон — сын Мела Гибсона, Джеймс Джаггер — сын Мика Джаггера, а Уильям Аттенборо — внук легендарного британского режиссера Ричарда Аттенборо. К чести авторов «Форпоста», догадаться о происхождении актеров, если не читать титры, практически невозможно, потому что классической голливудской лощеностью тут и не пахнет.

Форпост

Этой обезоруживающей прямотой фильм в итоге и подкупает. Лури соблюдает главное правило хорошего военного кино: оно может прославлять конкретных участников боевых действий, но не саму войну. То, что картина все-таки добралась до кинотеатров, — огромная удача для российского зрителя. Ее финальные эпизоды, в которых камера виртуозно перемещается из одной боевой точки в другую, заслуживают большого экрана. Наверное, это не самая идеальная военная драма: немного затянутая, не до конца выстроенная драматургически, отчасти играющая на стереотипах, заданных предшественниками. Но в то же время — не глянцевая, честная, погружающая в реальный быт, а не в идеалистические представления о нем. По нынешним временам это довольно редкие качества, и зрителю, который ходит в кино за содержанием, а не только за формой, пропускать такое не стоит.

Ксения Реутова