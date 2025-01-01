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Киноафиша Фильмы Вернулся служивый домой

Вернулся служивый домой

Vernulsya sluzhivyy domoy 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

По мотивам русских сказок о ловком Солдате, который спас царя и женился на царевне.

Страна СССР
Продолжительность 14 минут
Год выпуска 1959
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Vernulsya sluzhivyy domoy, Soldier Comes Home, Вернулся служивый домой
Режиссер
Владимир Дегтярев
В ролях
Лев Потемкин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.1
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
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Вернулся служивый домой

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