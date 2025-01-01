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Вернулся служивый домой
Вернулся служивый домой
Vernulsya sluzhivyy domoy
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О фильме
По мотивам русских сказок о ловком Солдате, который спас царя и женился на царевне.
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Страна
СССР
Продолжительность
14 минут
Год выпуска
1959
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Vernulsya sluzhivyy domoy, Soldier Comes Home, Вернулся служивый домой
Режиссер
Владимир Дегтярев
В ролях
Лев Потемкин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.1
Оцените
10
голосов
5.7
IMDb
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