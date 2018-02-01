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Проклятый дом 3 Проклятый дом 3
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Behind the Walls

Проклятый дом 3, 2018

2018 / США
3.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
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Многодетная мать-одиночка переезжает в старинный особняк, скрывающий страшные тайны.
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Скрываясь от своего прошлого, Кэти и трое ее детей переезжают в старый годами пустовавший особняк, надеясь на новую счастливую жизнь, однако есть причина, по которой дом так долго был заброшен.

Режиссеры братья Конделик взяли старый как мир сюжет о старом особняке, полном сверхъестественного, и попытались привнести в него элемент неожиданности, сделав одним из главных героев сам дом. Возможно, знатокам жанра это не покажется чем-то новым: в «Сожженных приношениях» 1976 года старая усадьба в некотором смысле тоже была живой. Но если в фильме Дэна Кертиса это было ясно только по разговорам героев, то братья Конделик идут дальше и строят многие кадры как бы с точки зрения особняка: из вентиляции, зеркал или замочной скважина.

Кэти (Ванесса Энджел) вместе с тремя своими детьми — самым старшим Майклом (Хатч Дано) и маленькими близнецами Дэрри (Мэйсон Махай) и Кэрри (Тейлор Отамн Бертман) — переезжает в заброшенный на протяжении многих лет дом в надежде начать все сначала. Поначалу он кажется идеальным, особенно детям, ведь в особняке масса мест, где можно поиграть. Но вскоре все меняется: Кэрри утверждает, что подружилась с кем-то в подвале, Дэрри видит что-то странное в шкафах, а между стен то и дело слышатся жуткие звуки. Дом, давно ожидавший новых жильцов, намерен заточить семью Кэти в себе навсегда.

 

Фильм вошел в список ста лучших хорроров по версии сайта www.ihorrordb.com, в который также вошли «Нечто», «Суспирия» и «Хэллоуин».

За эффекты в картине был ответственен Винсент Гуастини — двукратный номинант премии «Эмми» за лучший грим.

Написавший для фильма музыку композитор Джордж Каллис ранее занимался саундтреками к лентам «Последний богатырь» и «Гагарин. Первый в космосе».

Полнометражный дебют режиссеров братьев Конделик в жанре хоррора.

Дом, в котором происходит действие фильма, был построен с нуля специально для съемок.

Режиссеры братья Конделик наиболее известны как одни из авторов фильма-антологии «Канун Дня всех святых 2», а также как создатели фэнтези-боевика «Галактика Юрского периода».

Годами старый дом ждал пока кто-нибудь приедет и наполнит его новой жизнью. И вот порог переступили новые жители. Семья, за спиной у которой сложное прошлое, хочет обрести новое место, где можно в жить в безопасности. Вскоре у самой младшей обитательницы появляется новый друг. Она увлечена играми с ним, но кроме нее его никто не видит.

3.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2018
Премьера в России 15 октября 2020
Премьера в мире 1 февраля 2018
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Джеймс Конделик
Джеймс Конделик
В ролях
Ванесса Энджел
Ванесса Энджел
Лью Темпл
Лью Темпл
Хатч Дано
Хатч Дано
Джейн Тэйни
Джейн Тэйни
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Постер фильма Проклятый дом 3 3 постера
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Проклятый дом 3
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Мать-одиночка Кэти Харпер вместе с тремя детьми переезжает в старый дом. Семейство только успевает обосноваться в жилище, как выясняется, что в его стенах обитают какие-то чудища. Чаще всего монстры просто смотрят через решётки и очень страшно дышат. Но, вероятно, они опасны. Хотя гораздо больше Кэти боится флешбэков. Ведь убежала она в новый дом из-за мрачных событий, связанных с бывшим мужем. Однако прошлое обязательно настигнет героев. Да ещё и вместе с чудовищами из стен. Проклятый дом…
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