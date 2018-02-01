Проклятый дом 3, 2018

Скрываясь от своего прошлого, Кэти и трое ее детей переезжают в старый годами пустовавший особняк, надеясь на новую счастливую жизнь, однако есть причина, по которой дом так долго был заброшен.

Режиссеры братья Конделик взяли старый как мир сюжет о старом особняке, полном сверхъестественного, и попытались привнести в него элемент неожиданности, сделав одним из главных героев сам дом. Возможно, знатокам жанра это не покажется чем-то новым: в «Сожженных приношениях» 1976 года старая усадьба в некотором смысле тоже была живой. Но если в фильме Дэна Кертиса это было ясно только по разговорам героев, то братья Конделик идут дальше и строят многие кадры как бы с точки зрения особняка: из вентиляции, зеркал или замочной скважина.

Кэти (Ванесса Энджел) вместе с тремя своими детьми — самым старшим Майклом (Хатч Дано) и маленькими близнецами Дэрри (Мэйсон Махай) и Кэрри (Тейлор Отамн Бертман) — переезжает в заброшенный на протяжении многих лет дом в надежде начать все сначала. Поначалу он кажется идеальным, особенно детям, ведь в особняке масса мест, где можно поиграть. Но вскоре все меняется: Кэрри утверждает, что подружилась с кем-то в подвале, Дэрри видит что-то странное в шкафах, а между стен то и дело слышатся жуткие звуки. Дом, давно ожидавший новых жильцов, намерен заточить семью Кэти в себе навсегда.