Проклятый дом 3, 2018

Скрываясь от своего прошлого, Кэти и трое ее детей переезжают в старый годами пустовавший особняк, надеясь на новую счастливую жизнь, однако есть причина, по которой дом так долго был заброшен.
Режиссеры братья Конделик взяли старый как мир сюжет о старом особняке, полном сверхъестественного, и попытались привнести в него элемент неожиданности, сделав одним из главных героев сам дом. Возможно, знатокам жанра это не покажется чем-то новым: в «Сожженных приношениях» 1976 года старая усадьба в некотором смысле тоже была живой. Но если в фильме Дэна Кертиса это было ясно только по разговорам героев, то братья Конделик идут дальше и строят многие кадры как бы с точки зрения особняка: из вентиляции, зеркал или замочной скважина.
Кэти (Ванесса Энджел) вместе с тремя своими детьми — самым старшим Майклом (Хатч Дано) и маленькими близнецами Дэрри (Мэйсон Махай) и Кэрри (Тейлор Отамн Бертман) — переезжает в заброшенный на протяжении многих лет дом в надежде начать все сначала. Поначалу он кажется идеальным, особенно детям, ведь в особняке масса мест, где можно поиграть. Но вскоре все меняется: Кэрри утверждает, что подружилась с кем-то в подвале, Дэрри видит что-то странное в шкафах, а между стен то и дело слышатся жуткие звуки. Дом, давно ожидавший новых жильцов, намерен заточить семью Кэти в себе навсегда.
Фильм вошел в список ста лучших хорроров по версии сайта www.ihorrordb.com, в который также вошли «Нечто», «Суспирия» и «Хэллоуин».
За эффекты в картине был ответственен Винсент Гуастини — двукратный номинант премии «Эмми» за лучший грим.
Написавший для фильма музыку композитор Джордж Каллис ранее занимался саундтреками к лентам «Последний богатырь» и «Гагарин. Первый в космосе».
Полнометражный дебют режиссеров братьев Конделик в жанре хоррора.
Дом, в котором происходит действие фильма, был построен с нуля специально для съемок.
Режиссеры братья Конделик наиболее известны как одни из авторов фильма-антологии «Канун Дня всех святых 2», а также как создатели фэнтези-боевика «Галактика Юрского периода».
Годами старый дом ждал пока кто-нибудь приедет и наполнит его новой жизнью. И вот порог переступили новые жители. Семья, за спиной у которой сложное прошлое, хочет обрести новое место, где можно в жить в безопасности. Вскоре у самой младшей обитательницы появляется новый друг. Она увлечена играми с ним, но кроме нее его никто не видит.