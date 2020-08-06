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Зеркала: Инкарнация Зеркала: Инкарнация
Киноафиша Фильмы Зеркала: Инкарнация Отзывы о фильме «Зеркала: Инкарнация»
Behind You Зеркала: Инкарнация 2020 / США
3.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Отзывы о фильме «Зеркала: Инкарнация»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

После трагической гибели матери две сестры вынуждены переехать в большой и пугающий фамильный дом. В нем живет их родная тетя, которую они никогда раньше не видели. Знакомство сложно назвать радушным. К неприветливости и отстраненности хозяйки добавляется большой набор правил. Первым делом новым постояльцам запрещают подходить к таинственной, всегда закрытой двери в подвал и советуют не обращать внимания на пугающие шорохи. Спрятанные зеркала только усиливают тревогу девочек, тяжело привыкающих…

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Рахэль Сигута 6 августа 2020, 17:12
Вообще странный не понятный фильм, не понятный сюжет! Весь фильм одно и тоже показывали !
6 августа 2020, 17:12 Ответить
marysweden 15 августа 2020, 13:04
Оценка
Неинтересный, примитивный фильм.
Уже на середине сеанса я читала новости в яндексе. Они и то были интереснее...
15 августа 2020, 13:04 Ответить
kamillar00 3 сентября 2020, 18:41
Редкостное говно , не советую 👎🏽 зря потраченное время и деньги
3 сентября 2020, 18:41 Ответить
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