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После трагической гибели матери две сестры вынуждены переехать в большой и пугающий фамильный дом. В нем живет их родная тетя, которую они никогда раньше не видели. Знакомство сложно назвать радушным. К неприветливости и отстраненности хозяйки добавляется большой набор правил. Первым делом новым постояльцам запрещают подходить к таинственной, всегда закрытой двери в подвал и советуют не обращать внимания на пугающие шорохи. Спрятанные зеркала только усиливают тревогу девочек, тяжело привыкающих…