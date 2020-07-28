«Зеркала: Инкарнация»: Рецензия Киноафиши
Как выжить в большом пугающем доме с древним злом.
После трагической гибели матери две сестры вынуждены переехать в большой и пугающий фамильный дом. В нем живет их родная тетя, которую они никогда раньше не видели. Знакомство сложно назвать радушным. К неприветливости и отстраненности хозяйки добавляется большой набор правил. Первым делом новым постояльцам запрещают подходить к таинственной, всегда закрытой двери в подвал и советуют не обращать внимания на пугающие шорохи. Спрятанные зеркала только усиливают тревогу девочек, тяжело привыкающих к новой обстановке. Но наставления старших и повышенная осторожность вряд ли помогут удержать древнее зло, запертое в доме. Уже много лет оно пытается выбраться на свободу. Для этого ему нужно тело, и, кажется, одна из юных доверчивых сестер сможет ему идеально подойти.
Дальше все страшные события настоящего будут неразрывны с трагическим прошлым. Именно в нем нужно найти разгадки, объясняющие столь вызывающее поведение подозрительной тетушки и ее верного друга-соседа. Правда, все оказывается не настолько примитивно. Раскрытие тайн помогает лишь установить связь и понять сестрам истинные мотивы родственницы, которая в детстве уже сталкивалась с местным злом. Само происхождение то ли призрака, то ли демона так и останется покрыто тайной. Выживание не связано с банальной таинственной смертью или проклятием дома. Разобраться получится и подручными способами. По старинке, при помощи древней литературы и довольно реального оружия.
С точки зрения ужаса «Зеркала: Инкарнация» вряд ли смогут вас удивить. Все довольно просто и предсказуемо: пугающие звуки и вечно скрипящие половицы старого дома, постоянные тайны, пытающиеся усилить тревогу, приглушенные холодные цвета, скримеры и парочка довольно кровавых убийств. Само зло так и не даст себя разглядеть, избегая крупных планов, и лишит зрителя своего пугающего лика. Все, что остается — размытый силуэт с человеческими очертаниями и инфернальными движениями. От зеркала как приема не стоит ждать изобретательности и свежести. Все довольно приземленно: там отразилось что-то потустороннее, здесь проявилась изнанка другого мира. Сами по себе они не являются угрозой, а только помогают ее разглядеть.
Несмотря на избитость приемов, чувствовать себя спокойно не получится. Авторам удается погрузить в очень тягучую атмосферу старого пустого дома, в котором точно не хочется оставаться надолго. Намного страшнее потустороннего оказывается то самое детское воображение, придающее пугающей глубины голосу погибшей мамы и взрослым, смотрящим на тебя со снисхождением. Они знают ответы, но, пытаясь уберечь ребенка от пугающей правды, делают только хуже, превращая его в юного параноика. Ложь и запреты становятся прогнившей средой, которая и помогает злу выйти наружу. Исправление этих ошибок будет стоить слишком дорого. Здешнюю заурядность размышлений и ужаса уравновешивает хронометраж. Как только вы начинаете уставать, история уже подходит к концу. В рамках этих полутора часов картине удается подкинуть несколько интересных локаций, как, например, подвал с красным освещением, редкий сюжетный блеф и обманчивое чувство безопасности.
Как после любой голодовки, походы в кинотеатр нужно начинать постепенно, малыми порциями. На ближайшее время стоит забыть о громких премьерах и научиться получать удовольствие от малого. «Зеркала: Инкарнация» — довольно скромный фильм, который понравится поклонникам ужасов, не требующих глубоких размышлений и сложных концепций, наполнивших жанр в последние годы. Здесь получится немного понервничать и улыбнуться очередным сюжетным клише. Главное, не сильно завышать ожидания. Это всего лишь разминка.
Константин Киценюк