«Зеркала: Инкарнация»: Рецензия Киноафиши

После трагической гибели матери две сестры вынуждены переехать в большой и пугающий фамильный дом. В нем живет их родная тетя, которую они никогда раньше не видели. Знакомство сложно назвать радушным. К неприветливости и отстраненности хозяйки добавляется большой набор правил. Первым делом новым постояльцам запрещают подходить к таинственной, всегда закрытой двери в подвал и советуют не обращать внимания на пугающие шорохи. Спрятанные зеркала только усиливают тревогу девочек, тяжело привыкающих к новой обстановке. Но наставления старших и повышенная осторожность вряд ли помогут удержать древнее зло, запертое в доме. Уже много лет оно пытается выбраться на свободу. Для этого ему нужно тело, и, кажется, одна из юных доверчивых сестер сможет ему идеально подойти.

Зеркала: Инкарнация

Дальше все страшные события настоящего будут неразрывны с трагическим прошлым. Именно в нем нужно найти разгадки, объясняющие столь вызывающее поведение подозрительной тетушки и ее верного друга-соседа. Правда, все оказывается не настолько примитивно. Раскрытие тайн помогает лишь установить связь и понять сестрам истинные мотивы родственницы, которая в детстве уже сталкивалась с местным злом. Само происхождение то ли призрака, то ли демона так и останется покрыто тайной. Выживание не связано с банальной таинственной смертью или проклятием дома. Разобраться получится и подручными способами. По старинке, при помощи древней литературы и довольно реального оружия.

С точки зрения ужаса «Зеркала: Инкарнация» вряд ли смогут вас удивить. Все довольно просто и предсказуемо: пугающие звуки и вечно скрипящие половицы старого дома, постоянные тайны, пытающиеся усилить тревогу, приглушенные холодные цвета, скримеры и парочка довольно кровавых убийств. Само зло так и не даст себя разглядеть, избегая крупных планов, и лишит зрителя своего пугающего лика. Все, что остается — размытый силуэт с человеческими очертаниями и инфернальными движениями. От зеркала как приема не стоит ждать изобретательности и свежести. Все довольно приземленно: там отразилось что-то потустороннее, здесь проявилась изнанка другого мира. Сами по себе они не являются угрозой, а только помогают ее разглядеть.

Зеркала: Инкарнация

Несмотря на избитость приемов, чувствовать себя спокойно не получится. Авторам удается погрузить в очень тягучую атмосферу старого пустого дома, в котором точно не хочется оставаться надолго. Намного страшнее потустороннего оказывается то самое детское воображение, придающее пугающей глубины голосу погибшей мамы и взрослым, смотрящим на тебя со снисхождением. Они знают ответы, но, пытаясь уберечь ребенка от пугающей правды, делают только хуже, превращая его в юного параноика. Ложь и запреты становятся прогнившей средой, которая и помогает злу выйти наружу. Исправление этих ошибок будет стоить слишком дорого. Здешнюю заурядность размышлений и ужаса уравновешивает хронометраж. Как только вы начинаете уставать, история уже подходит к концу. В рамках этих полутора часов картине удается подкинуть несколько интересных локаций, как, например, подвал с красным освещением, редкий сюжетный блеф и обманчивое чувство безопасности.

Зеркала: Инкарнация

Как после любой голодовки, походы в кинотеатр нужно начинать постепенно, малыми порциями. На ближайшее время стоит забыть о громких премьерах и научиться получать удовольствие от малого. «Зеркала: Инкарнация» — довольно скромный фильм, который понравится поклонникам ужасов, не требующих глубоких размышлений и сложных концепций, наполнивших жанр в последние годы. Здесь получится немного понервничать и улыбнуться очередным сюжетным клише. Главное, не сильно завышать ожидания. Это всего лишь разминка.

Константин Киценюк