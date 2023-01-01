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Лиса Патрикеевна
Лиса Патрикеевна, 1982: актеры и роли
Лиса Патрикеевна
1982 / СССР
6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Лиса Патрикеевна, 1982: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Галина Баринова
В ролях
Валентина Талызина
Valentina Talyzina
Гарри Бардин
Николай Караченцов
Герман Качин
Зинаида Нарышкина
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