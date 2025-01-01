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Постер мультфильма Легенды перуанских индейцев
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Легенды перуанских индейцев

Legendy peruanskikh indeytsev 18+
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О фильме

Основанный на мифах и легендах древних индейцев из Перу, мультфильм рассказывает историю о двух братьях-полубогах, воспитанных священной лягушкой. Повзрослев, близнецы отправились в мир людей, чтобы научить их быть счастливыми и помочь засеять землю для богатого урожая. Но вскоре у героев появились опасные враги, и самым жестоким из них оказалось чудовище Рикуай.

  • Первый мультфильм из серии «этнографических фильмов» советского режиссера и художника-мультипликатора Владимира Пекаря («Умка», «Баба-Яга против!»). Весь цикл состоит из шести мультфильмов.
  • По признанию самого Владимира Пекаря, замысел мультфильма появился неожиданно. В сценарном отделе студии «Союзмультфильм» режиссеру показали конверт, присланный из Ленинграда. В конверте находились фотографии рисунков, созданных 1800 лет назад древними перуанцами. Впоследствии Пекарь отправился в Ленинград, чтобы встретиться с молодым ученым из Института этнографии, приславшим снимки на студию. Он и познакомил Владимира Израилевича с мифами, сконструированными на основе расшифровки перуанских рисунков. После этой поездки Пекарь написал сценарий к ленте.
  • Для создания музыкальной заставки и концовки использовалась ацтекская лютня, а не музыкальные инструменты индейцев Мочика.

О верованиях и жизни перуанского племени Мочика, воссозданных учеными при помощи найденных рисунков. Они жили очень давно и не умели ни читать, ни писать. Они представляли, что на земле живут люди, а на небе – всемогущие боги, которым поклонялось это племя. А были еще полубоги, герои сказаний и преданий.

Страна СССР
Продолжительность 17 минут
Год выпуска 1978
Премьера в мире 28 января 1978
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Legendy peruanskikh indeytsev, The Legends of the Peruvian Indians, Легенды перуанских индейцев
Режиссер
Владимир Пекарь
В ролях
Владимир Басов
Владимир Басов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
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Легенды перуанских индейцев

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