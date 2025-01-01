О верованиях и жизни перуанского племени Мочика, воссозданных учеными при помощи найденных рисунков. Они жили очень давно и не умели ни читать, ни писать. Они представляли, что на земле живут люди, а на небе – всемогущие боги, которым поклонялось это племя. А были еще полубоги, герои сказаний и преданий.