Основанный на мифах и легендах древних индейцев из Перу, мультфильм рассказывает историю о двух братьях-полубогах, воспитанных священной лягушкой. Повзрослев, близнецы отправились в мир людей, чтобы научить их быть счастливыми и помочь засеять землю для богатого урожая. Но вскоре у героев появились опасные враги, и самым жестоким из них оказалось чудовище Рикуай.
О верованиях и жизни перуанского племени Мочика, воссозданных учеными при помощи найденных рисунков. Они жили очень давно и не умели ни читать, ни писать. Они представляли, что на земле живут люди, а на небе – всемогущие боги, которым поклонялось это племя. А были еще полубоги, герои сказаний и преданий.