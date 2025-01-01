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В мире басен
В мире басен
V mire basen
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О фильме
Мультфильм на основе басен Крылова «Любопытный», «Осел и Соловей», «Кукушка и Петух».
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Страна
СССР
Продолжительность
11 минут
Год выпуска
1973
Премьера в мире
8 апреля 1973
Дата выхода
8 апреля 1973
СССР
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
V mire basen, In the World of the Fables, В мире басен
Режиссер
Роман Давыдов
В ролях
Николай Сергеев
Мария Виноградова
Степан Бубнов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
5.8
Оцените
10
голосов
5.7
IMDb
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