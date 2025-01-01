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Киноафиша Фильмы В мире басен

В мире басен

V mire basen 18+
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О фильме

Мультфильм на основе басен Крылова «Любопытный», «Осел и Соловей», «Кукушка и Петух».

Страна СССР
Продолжительность 11 минут
Год выпуска 1973
Премьера в мире 8 апреля 1973
Дата выхода
8 апреля 1973 СССР
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
V mire basen, In the World of the Fables, В мире басен
Режиссер
Роман Давыдов
В ролях
Николай Сергеев
Николай Сергеев
Мария Виноградова
Степан Бубнов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
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В мире басен

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