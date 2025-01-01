Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Жили-были
1 постер
Киноафиша Фильмы Жили-были

Жили-были

Zhyli-byli... 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Веселая пародия на русские народные сказки: «Репка», «Колобок», «Курочка Ряба» и другие.

Страна Россия
Продолжительность 8 минут
Год выпуска 1994
Премьера в мире 1 января 1994
Дата выхода
1 января 1994 Россия
Производство Союзмультфильм
Другие названия
Zhyli-byli..., Once Upon a Time, Жили-были
Режиссер
Николай Титов
В ролях
Екатерина Образцова
Екатерина Образцова
Людмила Гнилова
Юрий Волынцев
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Жили-были
Жил у бабушки Козёл 6.6
Жил у бабушки Козёл (1983)
Новые приключения Бабки Ежки 5.1
Новые приключения Бабки Ежки (2008)
Как будто 6.3
Как будто (1981)
Два богатыря 7.2
Два богатыря (1989)
Бездомные домовые 5.8
Бездомные домовые (1981)
Без этого нельзя 6.4
Без этого нельзя (1971)
Боцман и попугай № 3 5.9
Боцман и попугай № 3 (1982)
Боцман и попугай № 2 5.9
Боцман и попугай № 2 (1982)
Боцман и попугай № 4 5.9
Боцман и попугай № 4 (1982)
Боцман и попугай № 5 5.9
Боцман и попугай № 5 (1982)
Боцман и попугай № 1 5.9
Боцман и попугай № 1 (1982)
Ванюша и великан 5.8
Ванюша и великан (1993)

Рейтинг мультфильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Жили-были

Похожие фильмы онлайн

Жил у бабушки Козёл
 
Два богатыря
 
Бездомные домовые
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из мультфильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
Три удара в солнечное сплетение: эти боевики уже признали главными премьерами 2025 года — и вот почему
Переходит на Потемкина и возвращается в «Первый отдел»: в 2025 году с Колесниковым выйдет сразу пять проектов
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше