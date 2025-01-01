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О фильме
Веселая пародия на русские народные сказки: «Репка», «Колобок», «Курочка Ряба» и другие.
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Страна
Россия
Продолжительность
8 минут
Год выпуска
1994
Премьера в мире
1 января 1994
Дата выхода
1 января 1994
Россия
Производство
Союзмультфильм
Другие названия
Zhyli-byli..., Once Upon a Time, Жили-были
Режиссер
Николай Титов
В ролях
Екатерина Образцова
Людмила Гнилова
Юрий Волынцев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
5.9
Оцените
10
голосов
5.9
IMDb
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