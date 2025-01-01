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Новые большие неприятности
Новые большие неприятности
Novye bolshie nepriyatnosti
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О фильме
Продолжение истории о больших неприятностях взрослых глазами детей.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1973
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Novye bolshie nepriyatnosti, New Big Troubles, Новые большие неприятности
Режиссер
Зинаида Брумберг
В ролях
Мария Виноградова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
7.1
Оцените
10
голосов
7.1
IMDb
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