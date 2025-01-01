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Киноафиша Фильмы Новые большие неприятности

Новые большие неприятности

Novye bolshie nepriyatnosti 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Продолжение истории о больших неприятностях взрослых глазами детей.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1973
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Novye bolshie nepriyatnosti, New Big Troubles, Новые большие неприятности
Режиссер
Зинаида Брумберг
В ролях
Мария Виноградова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
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Новые большие неприятности

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