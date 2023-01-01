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Сердце моё
Сердце моё, 2002: актеры и роли
The Heart of Me
Сердце моё
2002 / Великобритания / Германия
7.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Сердце моё, 2002: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тадеус О`Салливан
В ролях
Хелена Бонем Картер
Helena Bonham Carter
Оливия Уильямс
Olivia Williams
Пол Беттани
Paul Bettany
Элинор Брон
Eleanor Bron
Джиллиан Ханна
Gillian Hanna
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