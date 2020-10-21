«Спайс бойз»: Рецензия Киноафиши

Молодой парень с ироничной для дальнейшего развития сюжета кличкой Чистый (Александр Головин) только что вернулся из армии. Дома его ждет девушка Инна (Анна Андрусенко), на которой герой намерен жениться. Жениха подбадривают лучшие друзья: сын богатого папы Колбаса (Владимир Аверьянов) и скромный Ламбада (Александр Тарасов), очевидно, получивший свое прозвище из-за походки – у него ДЦП. Выбрав загородный коттедж для свадебной вечеринки, приятели решают в тот же вечер провести там мальчишник со стриптизершей.

Заранее влюбленные о таком не договаривались, поэтому обиженная Инна вместе с подругой детства Василисой (Маргарита Аброськина) едет выяснять отношения. Жениха и невесту удается помирить, но ненадолго. Дальше парни покурят купленный у ненадежного дилера спайс и превратят мальчишник в кровавое побоище. Живыми из коттеджа выйдут не все.

Спайс бойз

Этот белорусский хоррор основан на реальных событиях, произошедших в 2014 году в Гомеле. Там двое друзей под спайсами вырезали глаза своему приятелю. Режиссер и автор сценария Владимир Зинкевич взял это событие за основу и додумал свадьбу, девушек, местных бандитов и бравых омоновцев. Изначально фильм задумывался как короткометражка, но позже было решено снимать полный метр.

Картина производит неоднозначное впечатление. С одной стороны, автору явно небезразличен выбранный жанр, но для чистого хоррора тут слишком длинная экспозиция (экшн начнется только в начале второго часа) и слишком много социальных намеков, ведущих в никуда. В начале, например, Ламбада общается с парнем, которого Чистый считает геем, а Василиса с какой-то нешуточной страстью признается Инне в любви. Ни одна из этих линий позже не получит продолжения.

Спайс бойз

Хозяин коттеджа в исполнении Михаила Горевого и бандит, сыгранный Владимиром Сычевым, кажется, и вовсе попали в кадр из какого-то другого кино: первый – из низкосортной комедии про свадьбы, второй – из сериала «Физрук» и многочисленных фильмов про братков 90-х. Режиссерам поколения Зинкевича пора бы уже расстаться с этими персонажами; зрителям, которые постарше, они давно надоели, а зрители помладше про «Бумер», «Бригаду» и «Жмурки» уже ничего и не знают.

С другой стороны, в изобретательности режиссеру не откажешь. Он не бездумно копирует англоязычные образцы и не погружается в фольклор (на этом поле уже успешно играет команда Святослава Подгаевского, автора «Невесты», «Пиковой дамы» и «Русалки»), а извлекает трэш из родной почвы – то есть оттуда, где его всегда было навалом, только руку протяни. Это все очень узнаваемо: гопники, свадьба в загородном доме, организованная на занятые у богатого родственника деньги, понты, агрессия, хамство. Орудия и методы убийств тоже отсюда: когда вам в кадре первый раз покажут бочку с солеными огурцами, вы вряд ли догадаетесь, чем ее наполнят к финалу.

Спайс бойз

Хотелось бы, конечно, чуть больше национального колорита - за него почему-то отвечает только песня Тимы Белорусских «Мокрые кроссы», под которую лихо отплясывают еще не потерявшие связь с реальностью герои. А так, если не считать длинной завязки, тут все работает. Молодежь заворачивает не туда, final girl – типичная для жанра «последняя выжившая» - до упора воюет за личный хэппи-энд, гвоздезабивной пистолет стреляет без промаха. Разве что морализаторский эпилог чуть портит общую атмосферу: о том, что наркотики – это плохо, куда убедительнее рассказывают «Реквием по мечте» и «На игле». Но фанатам хоррора пропускать «Спайс бойз» в любом случае не стоит – когда еще такую редкую птицу занесет в отечественные кинотеатры.

Ксения Реутова