Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Переводчик" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Спайс бойз Спайс бойз
Киноафиша Фильмы Спайс бойз Отзывы о фильме «Спайс бойз»
Spice Boyz Спайс бойз 2019 / Беларусь
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Спайс бойз»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Молодой парень с ироничной для дальнейшего развития сюжета кличкой Чистый (Александр Головин) только что вернулся из армии. Дома его ждет девушка Инна (Анна Андрусенко), на которой герой намерен жениться. Жениха подбадривают лучшие друзья: сын богатого папы Колбаса (Владимир Аверьянов) и скромный Ламбада (Александр Тарасов), очевидно, получивший свое прозвище из-за походки – у него ДЦП. Выбрав загородный коттедж для свадебной вечеринки, приятели решают в тот же вечер провести там…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
bum.91 22 октября 2020, 09:24
Жалкий плагиат! На “Экстаз” 2018 реж Гаспар Ноэ ! Придумали бы свое что нибудь!
22 октября 2020, 09:24 Ответить
Сергей Пулин 18 ноября 2020, 15:14
в ответ на сообщение bum.91 от 22 октября 2020, 09:24
основано на реальной истории 2014 в БР года так то. причём тут Экстаз фильм???
18 ноября 2020, 15:14 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 8 комментариев
Мира
Мира 46 комментариев
Форсаж 10
Форсаж 10 44 комментария
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 46 комментариев
Комната чудес
Комната чудес 1 комментарий
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Kinoafisha.info App