Наша рецензия

Молодой парень с ироничной для дальнейшего развития сюжета кличкой Чистый (Александр Головин) только что вернулся из армии. Дома его ждет девушка Инна (Анна Андрусенко), на которой герой намерен жениться. Жениха подбадривают лучшие друзья: сын богатого папы Колбаса (Владимир Аверьянов) и скромный Ламбада (Александр Тарасов), очевидно, получивший свое прозвище из-за походки – у него ДЦП. Выбрав загородный коттедж для свадебной вечеринки, приятели решают в тот же вечер провести там…