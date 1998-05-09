Меню
О персоне
Фильмография
Василий Левин
Василий Левин
Дата рождения
21 февраля 1923
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
9 мая 1998
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Популярные фильмы
7.0
Последнее дело комиссара Берлаха
(1972)
6.9
Капитан Немо
(1975)
6.6
Искушение Дон Жуана
(1985)
Фильмография Василий Левин
6.6
Искушение Дон Жуана
Iskushenie Don Zhuana
драма
1985, СССР
5.2
Петля Ориона
Petlya Oriona
фантастика
1980, СССР
Смотреть трейлер
6.9
Капитан Немо
Kapitan Nemo
фэнтези
1975, СССР
6.2
Здравствуйте, доктор!
Zdravstvuyte, doktor!
драма
1974, СССР
7
Последнее дело комиссара Берлаха
Posledneye delo komissara Berlakha
драма
1972, СССР
5
Товарищ Песня
Tovarishch pesnya
военный
1966, СССР
5.6
Дочь Стратиона
Doch Strationa
военный, драма, приключения
1964, СССР
5.9
Повесть о первой любви
Daydreaming with Laraine
драма
1957, СССР
