Василий Левин
Киноафиша Персоны Василий Левин

Василий Левин

Дата рождения
21 февраля 1923
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
9 мая 1998
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер

Фильмография Василий Левин

Жанр
Год
Фильмы 8 Режиссер 8 Сценарист 2
Искушение Дон Жуана 6.6
Искушение Дон Жуана Iskushenie Don Zhuana
драма 1985, СССР
Петля Ориона 5.2
Петля Ориона Petlya Oriona
фантастика 1980, СССР
Смотреть трейлер
Капитан Немо 6.9
Капитан Немо Kapitan Nemo
фэнтези 1975, СССР
Здравствуйте, доктор! 6.2
Здравствуйте, доктор! Zdravstvuyte, doktor!
драма 1974, СССР
Последнее дело комиссара Берлаха 7
Последнее дело комиссара Берлаха Posledneye delo komissara Berlakha
драма 1972, СССР
Товарищ Песня 5
Товарищ Песня Tovarishch pesnya
военный 1966, СССР
Дочь Стратиона 5.6
Дочь Стратиона Doch Strationa
военный, драма, приключения 1964, СССР
Повесть о первой любви 5.9
Повесть о первой любви Daydreaming with Laraine
драма 1957, СССР
