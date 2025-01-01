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Киноафиша Фильмы Мореплавание Солнышкина

Мореплавание Солнышкина

Moreplavanie Solnyshkina 18+
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О фильме

Юный октябренок Алексей Солнышкин мечтает стать моряком дальнего плавания, но не может поступить в морское училище, потому что он слишком маленький. Однажды старый моряк по прозвищу Робинзон предлагает мальчику отправиться вместе с ним в кругосветное плавание. Солнышкин с радостью соглашается, но в это время в их бухте начинается шторм. Герои укрываются в доме Робинзона, который почему-то стоит на огромном колесе на крутом утесе. Новые друзья ждут конца бури, но из-за мощного ветра дом начинает уводить в сторону. Отважный Солнышкин сам берется за штурвал и спасает жилище своего старого приятеля. Когда шторм прекращается, мальчик мирно засыпает и видит во сне будущее путешествие, в котором он – юнга на большом судне...

  • Мультфильм снят по популярной детской книге «Веселое мореплавание Солнышкина» авторства Виталия Коржикова. Как и оригинал, фильм отличается биографичностью: как и его герой, Коржиков мечтал о море, поступил в морское училище и стал моряком, отправившись в Арктику: за границу его не пускали как сына врага народа.  
  • Режиссером фильма выступил Анатолий Петров, опытный мультипликатор с более 60 работами. Созданным им для этого мультфильма стилем анимации позже вдохновлялся Давид Черкасский при создании своего знаменитого «Острова сокровищ». 
  • Рассказы про Солнышкина родились из историй, которые автор рассказывал детям.

Солнышкин мечтает бороздить морские просторы. Он всячески старается пробраться на флот, однако везде получает один и тот же отказ, который обусловлен его столь юным возрастом. Спустя время он знакомится с моряком, и тот обещает ему устроить настоящее совместное плавание…

Страна СССР
Продолжительность 17 минут
Год выпуска 1980
Премьера в мире 22 апреля 1980
Дата выхода
22 апреля 1980 Россия
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Moreplavanie Solnyshkina, Sea Voyage of Solnishkin, Мореплавание Солнышкина, Matti Merimies ja muita satuja, Svante merimiehenä ja muita satuja
Режиссер
Анатолий Петров (II)
В ролях
Мария Виноградова
Петр Вишняков
Анатолий Папанов
Анатолий Папанов
Георгий Бурков
Георгий Бурков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
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Мореплавание Солнышкина

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