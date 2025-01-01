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Постер мультфильма Крылья дядюшки Марабу
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Киноафиша Фильмы Крылья дядюшки Марабу

Крылья дядюшки Марабу

Krylya dyadyushki Marabu 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

История о крокодиле, который выпросил крылья у Марабу и выдавал себя за дракона.

Страна СССР
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 1969
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Krylya dyadyushki Marabu, The Wings of Uncle Marabou, Крылья дядюшки Марабу
Режиссер
Раса Страутмане
В ролях
Петр Вишняков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
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Крылья дядюшки Марабу

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