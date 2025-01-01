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Крылья дядюшки Марабу
Крылья дядюшки Марабу
Krylya dyadyushki Marabu
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анимация
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О фильме
История о крокодиле, который выпросил крылья у Марабу и выдавал себя за дракона.
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Страна
СССР
Продолжительность
9 минут
Год выпуска
1969
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Krylya dyadyushki Marabu, The Wings of Uncle Marabou, Крылья дядюшки Марабу
Режиссер
Раса Страутмане
В ролях
Петр Вишняков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
5.9
Оцените
10
голосов
5.8
IMDb
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