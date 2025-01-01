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Киноафиша Фильмы Мой друг зонтик

Мой друг зонтик

Moy drug zontik 18+
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О фильме

Мультфильм о том, что значит настоящая дружба.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 23 апреля 1982
Дата выхода
23 апреля 1982 Россия 0+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Moy drug zontik, My Friend the Umbrella, Мой друг зонтик
Режиссер
Юрий Прытков
В ролях
Клара Румянова
Тамара Дмитриева
Мария Виноградова
Галина Иванова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.2
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
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Мой друг зонтик

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