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Мой друг зонтик
Мой друг зонтик
Moy drug zontik
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О фильме
Мультфильм о том, что значит настоящая дружба.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1982
Премьера в мире
23 апреля 1982
Дата выхода
23 апреля 1982
Россия
0+
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Moy drug zontik, My Friend the Umbrella, Мой друг зонтик
Режиссер
Юрий Прытков
В ролях
Клара Румянова
Тамара Дмитриева
Мария Виноградова
Галина Иванова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.2
Оцените
10
голосов
5.9
IMDb
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