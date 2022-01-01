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Наследники Наследники
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Heirs

Наследники, 1960

1960 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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О фильме

Группа молодых рабочих завода всерьез намерена получить почетное звание для своей бригады. Ведь они действительно достойны этого. Энергичные и целеустремленные, настоящие ударники труда. Всестороннюю поддержку им оказывает один из самых старых и уважаемых мастеров Яков. Но не все так безоблачно в жизни героев. Им приходится преодолевать сопротивление инженера Каменского, которого заботит лишь собственная карьера, а также Евгения, который, по сути, является пустышкой, убедил руководство завода в том, что он талантливый изобретатель.

5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1960
Возраст 6+
Режиссер
Тимофей Левчук
В ролях
Нина Иванова
Владимир Гусев
Валерий Квитка
Всеволод Ларионов
Всеволод Ларионов
Все актеры и съемочная группа
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