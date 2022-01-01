Наследники, 1960

Группа молодых рабочих завода всерьез намерена получить почетное звание для своей бригады. Ведь они действительно достойны этого. Энергичные и целеустремленные, настоящие ударники труда. Всестороннюю поддержку им оказывает один из самых старых и уважаемых мастеров Яков. Но не все так безоблачно в жизни героев. Им приходится преодолевать сопротивление инженера Каменского, которого заботит лишь собственная карьера, а также Евгения, который, по сути, является пустышкой, убедил руководство завода в том, что он талантливый изобретатель.