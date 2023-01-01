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От Буга до Вислы От Буга до Вислы
Киноафиша Фильмы От Буга до Вислы От Буга до Вислы, 1980: актеры и роли
Ot Buga do Visly От Буга до Вислы 1980 / СССР
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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От Буга до Вислы, 1980: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тимофей Левчук Timofei Levchuk
В ролях
Михай Волонтир Mihai Volontir Лесь Сердюк Les Serdyuk Юрий Каморный Михаил Горносталь Николай Гринько Николай Гринько Nikolai Grinko Евгений Паперный Evgeniy Papernyy Леонид Яновский Leonid Yanovsky Александр Денисов Aleksandr Denisov Улдис Пуцитис Uldis Pūcītis Андрей Ростоцкий Андрей Ростоцкий Andrei Rostotsky
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