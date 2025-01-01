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Лиса и волк
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О фильме
По мотивам русских народных сказок о хитрой Лисе и глупом Волке.
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Страна
СССР
Продолжительность
11 минут
Год выпуска
1958
Премьера в мире
21 марта 1958
Дата выхода
21 марта 1958
Россия
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Lisa i volk, The Fox and the Wolf, Лиса и волк
Режиссер
Петр Носов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
7.1
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