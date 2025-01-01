Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Лиса и волк
1 постер
Киноафиша Фильмы Лиса и волк

Лиса и волк

Lisa i volk 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

По мотивам русских народных сказок о хитрой Лисе и глупом Волке.

Страна СССР
Продолжительность 11 минут
Год выпуска 1958
Премьера в мире 21 марта 1958
Дата выхода
21 марта 1958 Россия
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Lisa i volk, The Fox and the Wolf, Лиса и волк
Режиссер
Петр Носов
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Лиса и волк
Петушок – Золотой гребешок 6.9
Петушок – Золотой гребешок (1955)
Волчище – серый хвостище 7.4
Волчище – серый хвостище (1983)
Мышонок Пик 8.1
Мышонок Пик (1978)
Катерок 6.9
Катерок (1970)
Грибок-теремок 7.0
Грибок-теремок (1958)
Волк и семеро козлят 6.9
Волк и семеро козлят (1957)
Лиса, медведь и мотоцикл с коляской 6.8
Лиса, медведь и мотоцикл с коляской (1969)
Винтик и Шпунтик – веселые мастера 6.7
Винтик и Шпунтик – веселые мастера (1960)
Зеркальце 6.6
Зеркальце (1967)
Светлячок № 7 5.7
Светлячок № 7 (1966)
Светлячок № 6 6.0
Светлячок № 6 (1965)
Беги, ручеек 6.8
Беги, ручеек (1963)
Мультфильм находится в подборках
Советские мультфильмы про животных Советские мультфильмы про животных
Советские мультфильмы про Новый год Советские мультфильмы про Новый год
Мультфильмы про зиму и Новый год Мультфильмы про зиму и Новый год

Рейтинг мультфильма

7.1
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Лиса и волк

Похожие фильмы онлайн

Мышонок Пик
 
Катерок
 
Грибок-теремок
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из мультфильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
В «Игре престолов» его показали как пьяного пирата: а ведь у Мартина он такой же жуткий, как Король Ночи
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше