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Киноафиша Фильмы Притяжение

Притяжение

Prityazhenie 18+
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О фильме

Это история о девушке Маше. В нелепой автокатастрофе погибает ее муж Олег. Но Маша не может проводить Олега в последний путь, потому что в это время находится в командировке. После возвращения домой в жизни Маши начинают происходить странные события: ее брат ведет себя очень подозрительно, а ей каждую ночь снится один и тот же сон. Маша чувствует, что что-то не так. Она понимает, что от нее скрывают правду. Но сердце подскажет ей, где искать истину. Однажды Маша попадает в то самое место, которое видит в своих снах...

Страна Украина
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2009
Производство Film.ua
Другие названия
Prityazhenie, Притяжение, Тяжіння
Режиссер
Антон Азаров
Антон Азаров
В ролях
Ольга Красько
Ольга Красько
Валентин Гафт
Валентин Гафт
Олеся Жураковская
Олеся Жураковская
Сергей Романюк
Радмила Щеголева
Радмила Щеголева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
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