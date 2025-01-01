Это история о девушке Маше. В нелепой автокатастрофе погибает ее муж Олег. Но Маша не может проводить Олега в последний путь, потому что в это время находится в командировке. После возвращения домой в жизни Маши начинают происходить странные события: ее брат ведет себя очень подозрительно, а ей каждую ночь снится один и тот же сон. Маша чувствует, что что-то не так. Она понимает, что от нее скрывают правду. Но сердце подскажет ей, где искать истину. Однажды Маша попадает в то самое место, которое видит в своих снах...