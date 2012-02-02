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На Байкал На Байкал
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На Байкал, 2012

2012 / Россия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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О фильме
Студент института кинематографии Санкт-Петербурга по имени Валентин участвует в конкурсе на лучший документальный фильм о чудесах России и ему достается о. Байкал. Вспомнив бывшего одногруппника из Улан-Удэ Степана герой обращается к нему за помощью. В Улан-Удэ вместе со своими друзьями ребята попадают в различные курьезные ситуации. И конечно, едут отдыхать на Байкал в Чивыркуйский залив. В течение трех дней друзья помогают Валентину в съемках документального фильма и рассказывают о всех красотах «священного моря».
5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 2 февраля 2012
Премьера в мире 2 февраля 2012
Прокатчик Kazak Film
Режиссер
Михаил Козлов
Михаил Козлов
В ролях
Сергей Никонов
Евгений Жамцуев
Михаил Козлов
Михаил Козлов
Александр Хамнушкин
Александр Хамнушкин
Максим Покровский
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма На Байкал 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Китя 2 апреля 2015, 12:51
На Байкал
(2011)

Просто, но очень позитивно

Честно говоря, начиная просмотр, ничего выдающегося увидеть не думал, и сразу как то настроил себя,… Читать дальше…
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