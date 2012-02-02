На Байкал, 2012

Студент института кинематографии Санкт-Петербурга по имени Валентин участвует в конкурсе на лучший документальный фильм о чудесах России и ему достается о. Байкал. Вспомнив бывшего одногруппника из Улан-Удэ Степана герой обращается к нему за помощью. В Улан-Удэ вместе со своими друзьями ребята попадают в различные курьезные ситуации. И конечно, едут отдыхать на Байкал в Чивыркуйский залив. В течение трех дней друзья помогают Валентину в съемках документального фильма и рассказывают о всех красотах «священного моря».

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