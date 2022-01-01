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Евгений Ганелин
Евгений Ганелин
О персоне
Фильмография
Евгений Ганелин
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Дата рождения
19 января 1959
Возраст
63 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Рост
171 см
Биография Евгения Ганелина
Родился 19 января 1959 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Евгения Ганелина
Жена по совместительству
мелодрама
2013, Россия
6.0
На Байкал
комедия, мелодрама
2012, Россия
5.0
Золото
комедия, драма
2012, Россия
6.0
Пряники из картошки
мелодрама
2011, Россия
6.0
Дни Надежды
мелодрама
2007, Украина
5.0
Городской пейзаж
мелодрама
2007, Украина
7.0
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