Жена по совместительству, 2013

Нина потеряла мужа и одна воспитывает двоих детей. В поисках хорошего заработка она устраивается «домоправительницей» в шикарный дом Анны, вечно занятой бизнес-леди. В этом доме кипят страсти. Например, сын Анны, беспечный Игорь, сгоряча идет в военкомат с просьбой призвать его на службу. Анна, не зная, что делать, вынуждает Нину взять Игоря себе в мужья, чтобы он не ушел в армию. Нина соглашается. Но добрые отношения между новоиспеченными супругами не складываются. И однажды Игорь, выпив лишнего, избивает Нину. Но Анна думает, что так ее сын выражает свои чувства, и просит Нину подыграть его «ухаживаниям». Анна хочет немедленно сбежать из этого сумасшедшего дома, но внезапно заболевает ее ребенок. И помощь приходит с неожиданной стороны.