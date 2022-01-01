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Жена по совместительству, 2013

2013 / Россия
6.6 Оцените
10 голосов
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О фильме

Нина потеряла мужа и одна воспитывает двоих детей. В поисках хорошего заработка она устраивается «домоправительницей» в шикарный дом Анны, вечно занятой бизнес-леди. В этом доме кипят страсти. Например, сын Анны, беспечный Игорь, сгоряча идет в военкомат с просьбой призвать его на службу. Анна, не зная, что делать, вынуждает Нину взять Игоря себе в мужья, чтобы он не ушел в армию. Нина соглашается. Но добрые отношения между новоиспеченными супругами не складываются. И однажды Игорь, выпив лишнего, избивает Нину. Но Анна думает, что так ее сын выражает свои чувства, и просит Нину подыграть его «ухаживаниям». Анна хочет немедленно сбежать из этого сумасшедшего дома, но внезапно заболевает ее ребенок. И помощь приходит с неожиданной стороны. 

6.6 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2013
Возраст 12+
Режиссер
Андрей Записов
В ролях
Александр Никитин
Александр Никитин
Евгений Ганелин
Евгений Ганелин
Анна Якунина
Анна Якунина
Ксения Разина
Ксения Разина
Валерия Дмитриева
Валерия Дмитриева
Все актеры и съемочная группа
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