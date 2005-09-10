Проживая зиму, 2005

Знаменитый писатель, лауреат Пулитцеровской премии, ведя затворнический образ жизни, не публиковался в течение почти 20 лет. Очаровательная Риз — его дочь, ушла из дому более 6 лет назад и вот внезапно вернулась, решив продать любовные письма родителей и заработать денег. Вернувшись домой, она обнаруживает, что ее отец живет с какими-то странными типами: привлекательной молодой девушкой, бывшей студенткой и подающим надежды рок-музыкантом. Когда Риз видит, какие у них отношения с ее отцом, в ней просыпается горячее желание восстановить разрушенные семейные узы.