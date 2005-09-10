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Проживая зиму Проживая зиму
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Winter Passing

Проживая зиму, 2005

2005 / США
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Знаменитый писатель, лауреат Пулитцеровской премии, ведя затворнический образ жизни, не публиковался в течение почти 20 лет. Очаровательная Риз — его дочь, ушла из дому более 6 лет назад и вот внезапно вернулась, решив продать любовные письма родителей и заработать денег. Вернувшись домой, она обнаруживает, что ее отец живет с какими-то странными типами: привлекательной молодой девушкой, бывшей студенткой и подающим надежды рок-музыкантом. Когда Риз видит, какие у них отношения с ее отцом, в ней просыпается горячее желание восстановить разрушенные семейные узы.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 10 сентября 2005
Премьера в мире 10 сентября 2005
Возраст 16+
Режиссер
Адам Рэпп
Адам Рэпп
В ролях
Зои Дешанель
Зои Дешанель
Даррел Ларсон
Эд Харрис
Эд Харрис
Мэнди Зигфрид
Уилл Феррелл
Уилл Феррелл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Проживая зиму 2 постера
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