На мосту, 2007

Вадим Семенов - генеральный продюсер одного из крупнейших телеканалов страны, успешный менеджер и просто хороший человек. Но даже у такого хорошего человека есть свой "скелет в шкафу". И, как выясняется, не один… Бывший уголовник, а ныне крупный бизнесмен "Специалист", умеет получать "правильную" информацию и с ее помощью "убеждать" людей. "Грехи молодости" - именно ими шантажирует "Специалист" Вадима. Ставка - несколько миллионов долларов и полная лояльность новому "хозяину". В тот же день, после беседы со "Специалистом", Вадим подбирает на мосту молодую девушку. Алена была готова сделать свой последний шаг в жизни. А еще у Вадима есть друг - Николай. Точнее, это Николай думает, что Вадим - его друг. И только Вадим знает правду. Вернуть к жизни Алену, поставить на место зарвавшегоcя уголовника, раскрыть тайну Николаю - на все это у Вадима только три месяца. Почему? Об этом не знает никто, кроме Вадима...