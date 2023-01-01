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На мосту
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На мосту, 2007

2007 / Россия
5.8 Оцените
10 голосов
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О фильме

Вадим Семенов - генеральный продюсер одного из крупнейших телеканалов страны, успешный менеджер и просто хороший человек. Но даже у такого хорошего человека есть свой "скелет в шкафу". И, как выясняется, не один… Бывший уголовник, а ныне крупный бизнесмен "Специалист", умеет получать "правильную" информацию и с ее помощью "убеждать" людей. "Грехи молодости" - именно ими шантажирует "Специалист" Вадима. Ставка - несколько миллионов долларов и полная лояльность новому "хозяину". В тот же день, после беседы со "Специалистом", Вадим подбирает на мосту молодую девушку. Алена была готова сделать свой последний шаг в жизни. А еще у Вадима есть друг - Николай. Точнее, это Николай думает, что Вадим - его друг. И только Вадим знает правду. Вернуть к жизни Алену, поставить на место зарвавшегоcя уголовника, раскрыть тайну Николаю - на все это у Вадима только три месяца. Почему? Об этом не знает никто, кроме Вадима...

5.8 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2007
Возраст 18+
Прокатчик Панорама Кино
Режиссер
Иван Сауткин
В ролях
Александр Тютин
Александр Тютин
Ксения Князева
Семен Фурман
Константин Костышин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
5.8
Оцените 10 голосов
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