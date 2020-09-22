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Егор Дружинин
Егор Дружинин
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Егор Дружинин
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Дата рождения
12 марта 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Егор Дружинин
Родился 12 марта 1972 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Егор Дружинин
Семейка Крудс: Новоселье
анимация, комедия, семейный, приключения, фэнтези
2020, США
8.0
Первая любовь
мюзикл, семейный, драма
2008, Россия
7.0
Любовь Авроры
комедия, мелодрама
2007, Украина
0.0
Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные
комедия, семейный, мюзикл, фэнтези
1984, СССР
7.0
Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные
комедия, семейный, мюзикл
1983, СССР
7.0
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«Мир полон опасностей»: первый трейлер мультфильма «Семейка Крудс: Новоселье»
Харизматичная первобытная семейка снова готовится покорить мир.
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22 сентября 2020 11:53
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22 февраля 2021 02:13
«Рвется картинка»: судья «Танцев со звездами» раскритиковал номер Гусевой и Папунаишвили
Хореографические таланты актрисы в этот раз не впечатлили судей.
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1 февраля 2021 16:20
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23 декабря 2020 13:29
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