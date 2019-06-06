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Джек Восьмеркин, американец Джек Восьмеркин, американец
Киноафиша Фильмы Джек Восьмеркин, американец

Джек Восьмеркин, американец, 1987

1987 / СССР
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой фильма, Яшка Восьмеркин, случайно оказавшийся в США во время Гражданской войны, вдруг узнает, что в России настал коммунизм, и землю можно получить бесплатно. Тогда он собирает пожитки и возвращается, теперь уже, в Советский союз. Но его капиталистический характер трудно приложим к советской действительности, да еще и соседская дочка Таня отказывается замечать влюбленного Яшку… Однако коллективный труд любого может перевоспитать, даже американца! 

  • Фильм основан на одноименной повести Николая Смирнова. Изначально он должен был назваться «Баллада о коммунарах».
  • Картина отличается свободомыслием и некоторым пренебрежением относительно коммунизма и советской власти. Даже с учетом того, что на смену ригористам в руководстве Гостелерадио пришло более либеральное начальство, фильм пролежал на полке до начала перестройки, столь возмутительным казалось его содержание.
  • Съемки проходили в поселке Колтуши в Ленобласти. Дело было весной, на улице был мороз, а актеров поливали водой, чтобы имитировать выступившие от тяжелой работы капли пота. После каждого дубля их приходилось растирать спиртом, чтобы те не замерзли.
  • Чтобы заполучить роль Маруськи Хворостяновой, юная актриса Галина Коваленко, первокурсница Института сценических искусств, набила свою одежду ватой, чтобы не показаться режиссеру излишне хрупкой.

Яша Восьмеркин мальчишкой попал в Америку, но, узнав. России произошла революция, решил вернуться домой… Так Яша, ставший в Америке Джеком, сделался русским фермером и начал на родной земле внедрять в жизнь свои американские замыслы…

7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 38 минут
Год выпуска 1987
Возраст 12+
Режиссер
Евгений Татарский
В ролях
Анатолий Козак
Николай Смирнов
Евгений Татарский
Любовь Малиновская
Ирина Ракшина
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Джек Восьмеркин, американец 1 постер
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Ушел из жизни актёр Александр Кузнецов Он наиболее известен по роли в фильме «Джек Восьмеркин — американец».
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6 июня 2019 14:13
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