Джек Восьмеркин, американец, 1987

Главный герой фильма, Яшка Восьмеркин, случайно оказавшийся в США во время Гражданской войны, вдруг узнает, что в России настал коммунизм, и землю можно получить бесплатно. Тогда он собирает пожитки и возвращается, теперь уже, в Советский союз. Но его капиталистический характер трудно приложим к советской действительности, да еще и соседская дочка Таня отказывается замечать влюбленного Яшку… Однако коллективный труд любого может перевоспитать, даже американца!