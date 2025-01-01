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Киноафиша Фильмы Арфа для любимой

Арфа для любимой

Arfa dlya lubimoy 18+
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О фильме

Украинский телефильм, дебютная работа Максима Мехеды. Смотрите онлайн картину «Арфа для любимой» — историю о любви, которой не замечают. Слоган фильма «Когда внешность — путь к успеху» намекает на склонность людей к восприятию внешнего и игнорированию истинных чувств. Зоя работает в институте на скромной должности преподавателя. У нее есть сын подросткового возраста и мать-пенсионерка. Сама же она влюбляется в красавца-аспиранта Игоря и старается проводить с ним как можно больше времени. Он просит помочь ему в написании диссертации, и Зоя с радостью соглашается. Под предлогом того, что он хочет провести с преподавательницей больше времени, он зовет ее на каникулы к себе на дачу. Внезапно к нему приезжает Людмила, невеста Игоря, но он пытается выдать девушку за свою сестру. Видя то, как Зоя заигрывает с ее женихом, и то, как он нагло использует любовь женщины для написания диссертации, Людмила раскрывает всю правду. Вернувшись домой, подавленная и разочарованная Зоя обнаруживает Васю, одноклассника и друга детства. И вдруг понимает, что он в нее давно и безответно влюблен.

Страна Украина
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2008
Производство Star Media
Другие названия
Arfa dlya lubimoy, A Harp for My Beloved, Арфа для любимой
Режиссер
Максим Мехеда
В ролях
Анатолий Журавлев
Анатолий Журавлев
Елена Шевченко
Елена Шевченко
Ольга Волкова
Ольга Волкова
Лилия Ребрик
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
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