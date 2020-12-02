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Анна Вартанян
Анна Вартанян
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Анна Вартанян
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Дата рождения
26 августа 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Дева
Биография Анна Вартанян
Родилась 26 августа 1973 года. Саратов, СССР (Россия).
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Фильмография Анна Вартанян
Клятва
военный, драма
2020, Россия
4.0
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О долге врача, эпохе и настоящих профессионалах: Интервью с режиссером фильма «Клятва» Романом Нестеренко
На российские экраны наконец вышел фильм Романа Нестеренко «Клятва» о Науме Балабане – выдающемся психиатре, спасшем множество жизней во время нацистской оккупации Крыма. В честь долгожданной премьеры корреспондент Киноафиши лично пообщался с режиссером картины.
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2 декабря 2020 18:18
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