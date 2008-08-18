Белый холст, 2008

Армен Джигарханян, Денис Никифоров («Ночные ласточки»), Виктория Полторак («Физика или химия»), Николай Иванов («Исчезнувшие», «Тормозной путь») в украинской мелодраме «Белый холст». Фильм о том, как важно справляться с трудностями и не опускать руки ни при каких обстоятельствах,. Таня – медсестра из маленького провинциального городка. В общем и целом она довольна своей жизнью – у девушки есть любимая работа, отличные друзья, она хороша собой, молода и полна сил. Но однажды все меняется: Таня узнает, что серьезно больна. У нее тяжелая форма сахарного диабета, и необходима сложная дорогостоящая операция. Без лечения она может ослепнуть, а помочь ей смогут только московские врачи. Таня в отчаянии – где взять деньги? И тут судьба посылает героине спасение в виде мужчины, который готов помочь ей. Он действительно хочет сделать Таню счастливой. Но, кажется, есть кто-то, кто хочет помешать их счастью.