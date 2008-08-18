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Белый холст Белый холст
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Белый холст, 2008

2008 / Россия
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10 голосов
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О фильме

Армен Джигарханян, Денис Никифоров («Ночные ласточки»), Виктория Полторак («Физика или химия»), Николай Иванов («Исчезнувшие», «Тормозной путь») в украинской мелодраме «Белый холст». Фильм о том, как важно справляться с трудностями и не опускать руки ни при каких обстоятельствах,. Таня – медсестра из маленького провинциального городка. В общем и целом она довольна своей жизнью – у девушки есть любимая работа, отличные друзья, она хороша собой, молода и полна сил. Но однажды все меняется: Таня узнает, что серьезно больна. У нее тяжелая форма сахарного диабета, и необходима сложная дорогостоящая операция. Без лечения она может ослепнуть, а помочь ей смогут только московские врачи. Таня в отчаянии – где взять деньги? И тут судьба посылает героине спасение в виде мужчины, который готов помочь ей. Он действительно хочет сделать Таню счастливой. Но, кажется, есть кто-то, кто хочет помешать их счастью.

6.0 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 18 августа 2008
Возраст 16+
Режиссер
Владимир Потапов
В ролях
Татьяна Кравченко
Татьяна Кравченко
Анна Слынько
Денис Никифоров
Денис Никифоров
Виктория Полторак
Виктория Полторак
Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Белый холст 1 постер
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Белый холст

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