«От тюрьмы и от сумы» – настоящая мелодрама, в которой нет экшна и боевых сцен, а все внимание уделено эмоциям. Ленту о женщинах и для женщин можно смотреть онлайн в нашем интернет-кинотеатре. Близкие подруги Сашенька и Наденька, несмотря на полное отсутствие мужчин, достойных звания будущего мужа или хотя бы надежного любовника, упорно наступают на одни и те же грабли и ловят шишки от случайных связей. Если бы девушки окончательно обиделись на сильную половину человечества и нашли счастье в друг друге, картина обрела бы обреченно-феминистический подтекст. Но закадычные подружки упорно продолжают встречаться с мужчинами. Саша умудрилась ввязаться в отношения с альфонсом, чуть было не лишившим ее жилья. Она очень переживает, впадает в депрессию и помышляет о суициде, от которого спасается только благодаря верной Наде. Долг платежом красен. И вскоре приходится помогать уже самой Наде: последний любовник встречается не только с ней. Девушки ищут соперницу и в конце концов нападают на след преступления. В процессе расследования выясняется: может быть, мужчинам можно верить, и у героинь есть надежда на счастье в жизни.