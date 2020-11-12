Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма От тюрьмы и от сумы
5.3
Киноафиша Фильмы От тюрьмы и от сумы
5.3

От тюрьмы и от сумы

, 2008
Украина / мелодрама / 18+
Постер фильма От тюрьмы и от сумы
5.3

О фильме

«От тюрьмы и от сумы» – настоящая мелодрама, в которой нет экшна и боевых сцен, а все внимание уделено эмоциям. Ленту о женщинах и для женщин можно смотреть онлайн в нашем интернет-кинотеатре. Близкие подруги Сашенька и Наденька, несмотря на полное отсутствие мужчин, достойных звания будущего мужа или хотя бы надежного любовника, упорно наступают на одни и те же грабли и ловят шишки от случайных связей. Если бы девушки окончательно обиделись на сильную половину человечества и нашли счастье в друг друге, картина обрела бы обреченно-феминистический подтекст. Но закадычные подружки упорно продолжают встречаться с мужчинами. Саша умудрилась ввязаться в отношения с альфонсом, чуть было не лишившим ее жилья. Она очень переживает, впадает в депрессию и помышляет о суициде, от которого спасается только благодаря верной Наде. Долг платежом красен. И вскоре приходится помогать уже самой Наде: последний любовник встречается не только с ней. Девушки ищут соперницу и в конце концов нападают на след преступления. В процессе расследования выясняется: может быть, мужчинам можно верить, и у героинь есть надежда на счастье в жизни.

В ролях

Екатерина Вуличенко
Екатерина Вуличенко
Денис Матросов
Денис Матросов
Анастасия Цветаева
Кирилл Бурдихин
Юрий Мосейчук
Илья Соколовский
Илья Соколовский
Режиссер Вячеслав Алешечкин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Украина
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2008

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на От тюрьмы и от сумы

Игра в прятки
Игра в прятки мелодрама
2007, Россия
5.0
Муж счастливой женщины
Муж счастливой женщины мелодрама
2013, Россия
0.0
Невеста моего жениха
Невеста моего жениха мелодрама
2013, Россия
5.0
Мечтать не вредно
Мечтать не вредно мелодрама
2012, Украина
5.0
Любовь по расписанию
Любовь по расписанию мелодрама
2012, Россия
3.0
Наваждение
Наваждение мелодрама
2008, Россия
5.0
Семья
Семья драма, мелодрама
2008, Россия / Казахстан / Германия / Франция
7.0
Стерва для чемпиона мелодрама, комедия
2008, Россия
4.0
Мелодия любви
Мелодия любви детектив, мелодрама
2010, Россия
5.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Старый орел
Старый орел
2026, Россия, комедия, семейный
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Пару ложек в барабан с подушками — и желтые разводы исчезают как по волшебству: от чистоты даже хрустят, как новые
Вы всю жизнь готовили пюрешку неправильно: шеф-повар подсказал, что добавить, чтобы обычный гарнир стал ресторанным
Коробка со старыми зарядками больше не пылится без дела — придумала им 3 крутых применения и даже подзаработала
Весь июнь-2026 вся Россия залипала на 3 сериала, из них русский – лишь один: старый детектив обогнал всех «Фишеров» и «Чикатило»
Надю в «Девчатах» сделали «забитой старой девой» – но Макаровой обещали другое: воевала с Чулюкиным до последнего, и всё зря
До выхода «Невского-8» – несколько недель, срочно вспоминаем прошлые сезоны: ответьте на 5/5 и докажите, что не забыли Семенова (тест)
Пришла муха на базар – вот вам тест про самовар! Угадайте 5 великих фильмов СССР по кадру с пузатым русским чайником
Новый «Человек-паук» получил первые отзывы и 90% на RT— это лучший фильм про Питера Паркера в истории: не зря ждали 5 лет
«Дикий экшен нон-стоп»: новинке о вторжении НЛО с Сэ Бек из «Игры в кальмара» унылый «День разоблачения» в подметки не годится
Не дайте одинаковым лицам себя обмануть! Угадайте за 1 минуту советские фильмы по 5 хитрым кадрам с близнецами (тест)
Новая дорама с рейтингом 8,4 завоевала чарты Netflix — 1 700 000 зрителей в полном восторге: «после первых минут уже не оторваться»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше