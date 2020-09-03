Ее сердце, 2009

Главная героиня фильма — 22-летняя Вика. Девушка работает ведущей на радио, а по вечерам любит ходить с друзьями в клубы. В один из дней, прямо во время очередного эфира, Вике становится плохо. Девушку на скорой везут в больницу, где вскоре выясняется, что у нее серьезное заболевание сердца, и жить ей осталось недолго. Врачам удается найти донора. Им становится женщина, сбитая автомобилем. Ее сердце и пересаживают Виктории.



После операции молодая пациентка начинает быстро восстанавливаться. Чужой орган хорошо приживается в ее организме. Вика идет на поправку, рядом с ней все время находится ее парень Денис. Еще находясь в палате интенсивной терапии, Вика неожиданно для себя начинает рисовать — раньше такого таланта девушка за собой не замечала.