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Ее сердце Ее сердце
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Ее сердце, 2009

2009 / Украина
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О фильме

Главная героиня фильма — 22-летняя Вика. Девушка работает ведущей на радио, а по вечерам любит ходить с друзьями в клубы. В один из дней, прямо во время очередного эфира, Вике становится плохо. Девушку на скорой везут в больницу, где вскоре выясняется, что у нее серьезное заболевание сердца, и жить ей осталось недолго. Врачам удается найти донора. Им становится женщина, сбитая автомобилем. Ее сердце и пересаживают Виктории.

После операции молодая пациентка начинает быстро восстанавливаться. Чужой орган хорошо приживается в ее организме. Вика идет на поправку, рядом с ней все время находится ее парень Денис. Еще находясь в палате интенсивной терапии, Вика неожиданно для себя начинает рисовать — раньше такого таланта девушка за собой не замечала.

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1 голос
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2009
Возраст 16+
Режиссер
Оксана Тараненко
В ролях
Владимир Жеребцов
Владимир Жеребцов
Анастасия Микульчина
Анастасия Микульчина
Екатерина Кистень
Николай Боклан
Николай Боклан
Александр Суворов
Александр Суворов
Все актеры и съемочная группа
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Ее сердце

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Сидорцова Татьяна 3 сентября 2020, 15:41
Фильм понравился, смотрела с интересом. Советую для просмотра. Актеры супер.
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