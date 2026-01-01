Отзывы о фильме
В городе происходят странные и страшные преступления: нескольких ведущих радио «Провод» жестоко убивают камнетесом, предварительно надев гипсовый куб на голову. Поиском преступника занимается следователь Виктор Хват. Он вспоминает про местного скульптора Прошу, который остановился в развитии еще в детстве, став свидетелем гибели родителей. О нем заботилась сестра, работавшая на радио, пока тоже не погибла в автокатастрофе. Но неужели дело в одном сумасшедшем сироте? Хват пытается добраться до мрачной тайны. А тем временем в элитном клубе богатые мерзавцы делают ставки на новую жертву.