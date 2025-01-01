Скромную и размеренную жизнь библиотекаря Натальи нарушает старая подруга Лена, проживающая в Анталии. Наташа получает неожиданное приглашение на курорты Средиземного моря, но это путешествие ей не по карману. В ситуацию вмешивается сын Наташи, старшеклассник Сергей, которому удается убедить маму поехать. Парнишка отправляется к своему отцу, успешному врачу Павловскому, который покинул семью, когда Сережа был маленьким. Подростку удается выпросить у папаши 300 долларов на поездку мамы, 100 из которых он в тайне забирает себе. Между тем Павловский просит Наташу отвезти в Анталию таинственный конверт, не объясняя подробностей. В турецком аэропорту посылку забирает подозрительный тип, который кладет в Наташин пакет небольшую коробочку в качестве презента за выполненную услугу. У подруги дома героиня обнаруживает в коробке плотный денежный сверток. Не задумываясь, за что она получила такую внушительную сумму, Наташа отправляется в рейд по бутикам и дорогим кафе. Но не все так безоблачно, как кажется на первый взгляд, на родной земле ее ждет очень неприятный сюрприз.