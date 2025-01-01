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Постер фильма Черное платье
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Киноафиша Фильмы Черное платье

Черное платье

Chernoe platie 18+
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О фильме

Скромную и размеренную жизнь библиотекаря Натальи нарушает старая подруга Лена, проживающая в Анталии. Наташа получает неожиданное приглашение на курорты Средиземного моря, но это путешествие ей не по карману. В ситуацию вмешивается сын Наташи, старшеклассник Сергей, которому удается убедить маму поехать. Парнишка отправляется к своему отцу, успешному врачу Павловскому, который покинул семью, когда Сережа был маленьким. Подростку удается выпросить у папаши 300 долларов на поездку мамы, 100 из которых он в тайне забирает себе. Между тем Павловский просит Наташу отвезти в Анталию таинственный конверт, не объясняя подробностей. В турецком аэропорту посылку забирает подозрительный тип, который кладет в Наташин пакет небольшую коробочку в качестве презента за выполненную услугу. У подруги дома героиня обнаруживает в коробке плотный денежный сверток. Не задумываясь, за что она получила такую внушительную сумму, Наташа отправляется в рейд по бутикам и дорогим кафе. Но не все так безоблачно, как кажется на первый взгляд, на родной земле ее ждет очень неприятный сюрприз. 

Страна Россия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2008
Производство Мостелефильм, Star Media UA (I), Star Media
Другие названия
Chernoe platie, The Black Dress, Черное платье
Режиссер
Владимир Дощук
В ролях
Любовь Толкалина
Любовь Толкалина
Ада Роговцева
Ада Роговцева
Владимир Горянский
Михаил Елисеев
Михаил Елисеев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
6 IMDb
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Черное платье

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