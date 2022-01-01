Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Медвежья шкура Медвежья шкура
Киноафиша Фильмы Медвежья шкура
Медвежья шкура

Медвежья шкура, 2009

2009 / Россия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Семья распалась много лет тому назад. Не выдержав тягот жизни на Крайнем Севере, Елена с маленьким ребенком вернулась в родной город. Спустя 16 лет Сергей приезжает, чтобы поздравить с совершеннолетием дочь Юлю, с которой не виделся все эти годы. В подарок он привозит медвежью шкуру, а вместе с ней нерастраченную отцовскую любовь. Но Юля не спешит радоваться внезапному появлению в общем-то чужого для нее человека. Юношеский радикализм возобладает над родственными чувствами. Для Елены приезд Сергея тоже стал неприятным сюрпризом. У нее своя жизнь, в которой нет места воспоминаниям о прошлом. Только непутевая подруга Юли Марина способна оценить человеческие качества Сергея, в которого влюбилась с первого взгляда. Она осознает, насколько этот закаленный жизнью мужчина глубже и интересней ее избалованных дружков. Проходит время, и Юля начинает понимать, что под влиянием отца ее жизнь обретает новый смысл. Она уезжает в Москву поступать в институт. Сергей возвращается в свой далекий северный городок. Но теперь уже никакие расстояния и жизненные обстоятельства не смогут разлучить отца и дочь.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2009
Возраст 16+
Режиссер
Рудольф Фрунтов
В ролях
Любовь Толкалина
Любовь Толкалина
Ольга Шувалова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Медвежья шкура 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Медвежья шкура смотреть онлайн

Медвежья шкура
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Приложение киноафиши