Медвежья шкура, 2009

Семья распалась много лет тому назад. Не выдержав тягот жизни на Крайнем Севере, Елена с маленьким ребенком вернулась в родной город. Спустя 16 лет Сергей приезжает, чтобы поздравить с совершеннолетием дочь Юлю, с которой не виделся все эти годы. В подарок он привозит медвежью шкуру, а вместе с ней нерастраченную отцовскую любовь. Но Юля не спешит радоваться внезапному появлению в общем-то чужого для нее человека. Юношеский радикализм возобладает над родственными чувствами. Для Елены приезд Сергея тоже стал неприятным сюрпризом. У нее своя жизнь, в которой нет места воспоминаниям о прошлом. Только непутевая подруга Юли Марина способна оценить человеческие качества Сергея, в которого влюбилась с первого взгляда. Она осознает, насколько этот закаленный жизнью мужчина глубже и интересней ее избалованных дружков. Проходит время, и Юля начинает понимать, что под влиянием отца ее жизнь обретает новый смысл. Она уезжает в Москву поступать в институт. Сергей возвращается в свой далекий северный городок. Но теперь уже никакие расстояния и жизненные обстоятельства не смогут разлучить отца и дочь.