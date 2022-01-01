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Александр Кобзарь
Александр Кобзарь
О персоне
Фильмография
Александр Кобзарь
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Дата рождения
18 мая 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Киев, СССР (Украина)
Рост
178 см
Биография Александра Кобзаря
Родился 18 мая 1976 года. Киев, СССР (Украина).
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