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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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О персоне
Фильмография
Михаил Елисеев
Mikhail Yeliseyev
Киноафиша
Персоны
Михаил Елисеев
Михаил Елисеев
Mikhail Yeliseyev
Дата рождения
24 февраля 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.3
Высокие ставки
(2015)
7.1
Столыпин... Невыученные уроки
(2006)
6.7
Выжить после
(2013)
Фильмография Михаила Елисеева
6.6
Ученица Мессинга
драма, мелодрама
2020, Россия
Реклама 18+
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
4.8
Мост
мистика
2018, Россия
Реклама 18+
•••
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6
Крылья империи
драма, исторический
2017, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Простая история
драма, мелодрама
2016, Россия
Смотреть трейлер
7.3
Высокие ставки
криминал
2015, Россия
6.6
Григорий Р.
драма, исторический
2014, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
5
Задания особой важности: Операция «Тайфун»
военный, мини-сериал
2013, Россия
6.7
Выжить после
триллер, фантастика
2013, Россия
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