Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Михаил Елисеев
Михаил Елисеев Mikhail Yeliseyev
Киноафиша Персоны Михаил Елисеев

Михаил Елисеев

Mikhail Yeliseyev

Дата рождения
24 февраля 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой триллеров

Популярные фильмы

Высокие ставки 7.3
Высокие ставки (2015)
Столыпин... Невыученные уроки 7.1
Столыпин... Невыученные уроки (2006)
Выжить после 6.7
Выжить после (2013)

Фильмография Михаила Елисеева

Ученица Мессинга 6.6
Ученица Мессинга
драма, мелодрама 2020, Россия
Мост 4.8
Мост
мистика 2018, Россия
Крылья империи 6
Крылья империи
драма, исторический 2017, Россия
Простая история
Простая история
драма, мелодрама 2016, Россия
Смотреть трейлер
Высокие ставки 7.3
Высокие ставки
криминал 2015, Россия
Григорий Р. 6.6
Григорий Р.
драма, исторический 2014, Россия
Задания особой важности: Операция «Тайфун» 5
Задания особой важности: Операция «Тайфун»
военный, мини-сериал 2013, Россия
Выжить после 6.7
Выжить после
триллер, фантастика 2013, Россия
Показать еще
Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных
Какой будет погода осенью, предсказывают приметы на Медовый Спас: ждать бабье лето до ноября или раннюю зиму уже в октябре
Чайную заварку не выбрасываю, добавляю соду и весь год радуюсь: крутой лайфхак от хитрых хозяек
«Разделение» побил самый безобидный усач: на Apple TV было много рекордов, но с «Тедом Лассо» теперь тягаться будет тяжело
Все серии 28 августа целиком: новый детектив с Пореченковым и Бербер может стать одним из главных хитов конца лета-2026
5 дорам от Netflix, идеальных от первой до последней минуты — такие и друзьям посоветовать не стыдно: у двух рейтинг 8,7 на IMDb
«Мама дорогая! Очуметь! Тест!»: чтобы пройти его на 100%, нужно быть фанатом «Моей прекрасной няни»
Мозг вышел из чата: 4 фильма-головоломки, после которых «Остров проклятых» и «Начало» кажутся простыми и понятными
Сюжет а-ля «Невский», но в главной роли Колесников: после выхода этого детектива 6-й сезон «Первого отдела» не жду
Когда «Ментовские войны» засмотрены до дыр, включаю любой из этих 3 сериалов: нет проходных, но на пьедестале — детектив с Колесниковым
Новый телесериал по Стивену Кингу оказался ни рыба ни мясо: писатель написал жалкую пародию «Очень странных дел»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше